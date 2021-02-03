4 هرمونات للسعادة في الجسم.. تعرف على طرق إنتاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد السعادة حالة ذهنية، تشكلها مجموعة من المشاعر تختلف بين شخص وآخر، وعلميًا، هي مجرد وظيفة جسدية تحدث عندما يتم إطلاق هرمونات معينة في الجسم، حيث إن هناك أربعة من الهرمونات السعيدة في جسم كل شخص يمكن أن تعطيه دفعة وتجعله يشعر بتحسن.

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها تحفيز الهرمونات الأربعة المسؤولة عن خلق الشعور بالسعادة، رصدها موقع timesnownews.

1 الدوبامين

يسمى الدوبامين أيضًا مادة المكافأة الكيميائية، كما يوحي الاسم، يتم إفراز الدوبامين عندما يتلقى الدماغ إشارة بأنك قمت بعمل أو مهمة يجب مكافأتها، فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها جعل جسمك ينتج الدوبامين.

- إكمال مهمة والاعتراف بها.

- ممارسة الرعاية الذاتية مثل العناية بالبشرة وجلسة التدليل والتدليك وما إلى ذلك.

- تناول طعام صحي جيد.

- الاحتفال بالمكاسب والإنجازات الصغيرة.

2 الأوكسيتوسين

يسمى الأوكسيتوسين أيضًا بهرمون الحب، وهو أحد أشهر هرمونات السعادة، يتم إنتاجه من خلال أفعال التعبير عن الحب والمودة، وتشمل هذه :

- اللعب مع كلب.

- اللعب مع طفل.

- يدا بيد.

- ألفة.

- معانقة عائلتك وأصدقائك.

- إعطاء أو تلقي المجاملات.

3 السيروتونين

يسمى السيروتونين بهرمون استقرار الحالة المزاجية، ففي الأيام التي لا تشعر فيها بأنك في أفضل حالاتك ولكن ليس لديك سبب معين لعدم الشعور بهذه الطريقة، قد تحتاج إلى زيادة السيروتونين، يمكن إنتاج هذا الهرمون من خلال الأنشطة التي تساعد على تهدئتك:

- التأمل

- التمارين الرياضية

- الاستمتاع بأشعة الشمس والمشي في الطبيعة.

4 الإندورفين

وهو يسمى هرمون مسكن للألم، يساعدون في التعامل مع الألم الجسدي والعاطفي، ويساعد الإندورفين على التعامل مع أي نوع من الألم بشكل أفضل، وتشمل الأنشطة التي يمكن أن تساعد في إنتاج الإندورفين

- ممارسه الرياضة.

- مشاهدة فيلم كوميدي.

- تمرين الضحك.

- تناول الشوكولاتة الداكنة.