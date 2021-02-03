أفضل 9 تمارين تخلصك من القلق والتوتر.. منها الجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعاني الكثير من الناس من التوتر والقلق يوميا، سواء كان بسبب ضغوط العمل أو مشاكل الحياة، وتعتبر التمارين أفضل حل يخفف من التوتر.

يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة على تحسين الدورة الدموية وتحفيز إفراز الاندروفين أو هرمونات الشعور بالسعادة، وفي غصون دقائق من التمرين ستبدأ في الشعور بالحيوية والتجدد؟

وهنا نقدم لكم أفضل 10 تمارين تقلل من شعور بالتوتر، وذلك بحسب ما أورد موقع "style craze".

1- التنفس من الداخل:

التنفس من البطن أو الحجاب الحاجز هو اسلوب شائع للمساعدة في التقليل من التوتر والقلق، حيث إن الحجاب الحاجز عبارة عن صفيحة عضلية تفصل الرئتين عن المعدة والأعضاء الأخرى.

وعندما تتنفس إلى الداخل يتقلص الحجاب الحاجز ويتحرك إلى أسفل وتتمدد الرئتان، ما ينتج عنه إخراج الطاقة السلبية الموجودة داخل الجسم، وعند الزفير يرتاح الحجاب الحاجز، وبالتالي يطرد الهواء إلى الخارج، وإليك طريقة عمل هذا التمرين:

- استلق على الأرض.

- ضع إحدى يديك على صدرك والأخرى على القفص الصدري السفلي.

- تنفس ببط من خلال أنفك، وستشعر أن يديك تتحرك إلى الأعلى.

- دع نفسك يخرج من خلال الفم وستشعر أن يديك تتحرك إلى الأسفل.

2- تنظيم التنفس لمدة دقيقة:

يعتبر حفظ التنفس لمدة دقيقة واحدة من تمارين اليوجا الشائعة، وهو فعال للغاية عندما يتعلق الأمر بتقليل التوتر والقلق، وإليك كيفية القيام به:

- اجلس على كرسي واجعل ظهرك مشدودا.

- ضم أطراف أصابع السبابة والإبهام، وضع يديك على فخديك واسترخِ.

- استنشق ببطء من أنفك، وقم بكتم نفسك لمدة عشر ثوان.

- أخرج النفس ببطء من خلال أنفك لمدة عشر ثوان.

- كرر هذا التمرين لمدة دقيقة

3- التنفس الأنفي البديل:

هذه أيضا إحدى تمارين اليوجا الشهيرة، وهي واحدة من أفضل تمارين التنفس لتقليل من التوتر والقلق يجب أن تمارسها كل يوم، وإليك كيفية القيام بها:

- اجلس مستقيما على كرسي أو على أرض مع ثني ساقيك.

- ضع يديك اليسرى على ركبتك اليسرى.

- ضع إبهامك الأيمن على فتحة الأنف اليمنى، واغلقها لمدة عشر ثوان.

- استنشق ببطء من خلال فتحة الأنف اليسرى

- قم بزفير لمدة عشر ثوان ثم كرر هذه الحركة مع التبديل بين الجهتين من الأنف.

4- البيلاتس:

هي مزيج من التمارين الغريبة وعلاج اليوجا الشرقي تم إنشائها لمساعدة الجنود المصابين في الحرب العالمية الثانية، ليساعدهم على التعافي بشكل أسرع، واليوم يعد من أكثر التمارين المرغوبة التي تساعد على تقوية الجسم وزيادة المرونة وتقليل القلق والتوتر، إذا كنت تريد تجربته فعليك الانضمام إلى مدرب.

5- الكيك بوكسينج :

يساعدك على التنفيس عن طاقتك السلبية والتقليل من التوتر والقلق بشكل كبير، ويعمل هذا التمرين على زيادة الثقة بنفسك وسيعطيك طاقة إيجابية كبيرة، ولن تتعرض إلى التوتر أو القلق بسرعة.

6- الجري:

يمكن أن يساعك الجري بانتظام على الشعور بمزيد من الاسترخاء وقلة القلق، فكلما شعرت بالقلق أو زادت عليك ضغوطات الحياة ومشاكلها، فكل ما عليك فعله هو ارتداء حذائك وابدأ في الجري.

7- الرياضات الجماعية:

ممارسة الرياضات الجماعية مثل كرة القدم والتنس والسلة، تعمل مثل السحر في تقليل التوتر والقلق، حيث يساعد الجري والضرب والصراخ والتعرق على خفض هرمونات التوتر والتوتر وزيادة مستويات هرمونات السعادة.

8- ركوب الدراجات:

يعد ركوب الدراجات وسيله رائعة لتقليل من التوتر والقلق، لأنها تعمل شد عضلات ساقيك وعضلاتك، أيضا هي رياضة مفيدة للقلب فإذا كنت تشعر بعدم الارتياح، فقم بركوب دراجاتك لفترة كبيرة واستنشق الهواء وصفي ذهنك وستشعر بالارتياح.

9- زومبا:

الزومبا طريقة رائعة لحرق 500 سعرة حرارية في 60 دقيقة، حيث إنها ترفع معدل ضربات القلب وتزيد من وظائف الرئة، وتحفز العرق، وبعد 20 دقيقة فقط من الجلسة ستبدأ في الشعور بأن التوتر والقلق قلّ، وستشعر أيضا بالنشاط والحيوية والتجدد.

