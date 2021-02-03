لماذا يُنصح بحلاقة الذقن في الصباح وعلى معدة فارغة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر الرجل بحلاقة الذقن في الصباح وعلى معدة فارغة، معللة ذلك بأن البشرة تكون في الصباح أكثر مرونة عن بقية أوقات اليوم.

كما أن هضم وجبة الإفطار يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب، ومن ثم زيادة معدل سريان الدم، ما يرفع خطر إصابة البشرة بجروح أثناء الحلاقة.

وأضافت هوبر أن الحلاقة الجافة بواسطة ماكينة الحلاقة الكهربائية تعد الطريقة الأنسب للبشرة الحساسة؛ نظرا لأنها لا تتسبب في تهيج البشرة.

ويُراعى عدم الاستحمام قبل الحلاقة الجافة؛ نظرا لأن بخار الماء قد يتسبب في تنعيم البشرة والذقن، وبالتالي يتعذر على ماكينة الحلاقة الكهربائية حلاقة الشعر جيدا.

أما الحلاقة الرطبة فتعد الطريقة الأنسب للبشرة المليئة بالشوائب بفضل تأثيرها التقشيري؛ حيث إنها تعمل على إزالة القشور الميتة، التي تتسبب في انسداد المسام وتمهد الطريق لظهور الشوائب.