7 اطلالات كاجوال شتوية من كايلي جنير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:46 مساءً - كايلي جنير ليست مجرد حسناء من عائلة كردشيان فهي أم وسيدة أعمال تمتلك مستحضرات تجميل أسستها من الصفر وهي أصغر مليونيرة بنت شهرتها في وقت قياسي. لنتعرف على أزيائها الشتوية العملية والتي يمكنك الخليج 365 الاستيحاء منها لهذا الموسم.



- ارتدي البزة الرياضية البيضاء مع معطف شيرلنغ أبيض لإطلالة عصرية وعملية، يمكنك ارتداؤها في البيت او لدى خروجك من المنزل للتسوق. إذ تمتلك كايلي الكثير من اللاونج وير التي صممتها شقيقتها كيم وهي تحرص على تشجيعها دائماً.



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اللوك الثاني:

ارتدي الجينز مع سترة وكنزة بيضاء مع قبعة مماثلة وحذاء رياضي، إذا كنت ذاهبة مع الأصدقاء لقضاء وقت ممتع.

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اللوك الثالث:

ارتدي السترة الجلدية biker jacket مع سروال جلدي أسود أو من اللاتكس مع حذاء رياضي عالي الساق قليلاً باللون الأبيض. هي إطلالة مثالية للامهات اللواتي يردن قضاء وقت ممتع مع أولادهن أو مرافقتهن الى اللعب من دون أن يفقدن أناقتهن العملية.

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اللوك الرابع:

تهوى كايلي الأزياء الرياضية المطبعة أو الممهورة بشعار الدار التي صمَّمتها فلقد ارتدت زياً من ديور مع نفس الحذاء الرياضي الأبيض الذي سبق ورأيناها تنتعله. كما تركت شعرها منسدلاً بأناقة.

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اللوك الخامس:

ظهرت كايلي جينير بسترة من الدنيم مع تنورة، ونسقت مع هذا الزي حقيبة شانيل مصنوعة من الدنيم مع حذاء رياضي عملي، يواكب تحركاتها فهي تتميز بنشاط دائم وبحركة لا تهدأ، الأمر الذي يجعلها تقبل على أزياء عملية وتحرص على اعتماد حذاء مريح بالدرجة الأولى.



اللوك السادس:

أما إذا كنت تحبين ياقة السلحفاة فيمكنك اختيار بلوزة من الصوف الأبيض المحبوك مع دنيم قاتم اللون ومعطف مزدان برسوم ملونة كما فعلت كايلي جينير في هذه الصورة. وقد رفعت شعرها على شكل كعكة عالية مع نظارات مستطيلة كبيرة.

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اللوك السابع:

لهواة الفساتين الصوفية المحبوكة ارتدي على مثال كايلي فستاناً بلون البيج مع حذاءcombat boots أسود وحقيبة حزام يمكنك وضع حقيبتين فيه من نوع purse coin bag لإطلالة عصرية شقية ومريحة، لأنّك لا تمسكين بيدك شيئاً، الأمر الذي يمنحك إحساساً بالحرية في التنقل.