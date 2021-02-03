أجمل فساتين سهرة سوداء من عروض أسبوع الهوت كوتور الباريسي لربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:46 مساءً -

يعتبر اللون الأسود واحداً من أكثر الألوان تفضيلاً بالنسبة للمرأة، فعدا عن أنه ملك الألوان، هو يوفر إطلالة مثالية وجذابة بالأخص عندما نتكلم عن فساتين السهرة السوداء الراقية.

فستان سهرة قصير من الترتر والكشاكش من شانيل Chanel



لقد قدمت العديد من دور الأزياء العالمية مجموعات فاخرة من فساتين السهرة السوداء ضمن مجموعاتها خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع 2021. فرأيناها متناثرةً على المنصات بتصاميم أنثوية مشبعة بالفخامة، وخامات تتطاير نعومةً لتبرز المرأة بأرقى إطلالة.

الخليج 365 جمعت لك من منصات عروض أسبوع الهوت كوتور في باريس باقة من أجمل فساتين السهرة السوداء كي تختاري منها ما يناسبك من تصاميم لمناسبات في موسم ربيع 2021.

فساتين سهرة سوداء فاخرة من أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع 2021

فساتين سهرة سوداء طويلة موضة ربيع 2021

فستان سهرة أسود فاخر قصير من الأمام مع ذيل طويل من آيرس فان هربين Iris Van Herpen



تعد فساتين السهرة السوداء الطويلة من أروع التصاميم التي يمكن لكل مرأة أن تحصل عليها في خزانتها. فهي تضفي لمسة من الألق على أي إطلالة بالأخص إذا ما تم اعتمادها مع الاكسسوارات المناسبة دون المبالغ فيها بالتأكيد.

رصدنا فساتين السهرة السوداء الطويلة على منصات العديد من دور الأزياء العالمية ضمن أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع 2021. وقد أعجبنا تصميم لفستان سهرة أسود طويل بأكمام طويلة وفتحة أمامية ذات أنوثة مترفة ضمن عرض أليكسي مابيل Alexis Mabille؛ والذي يليق بذوات القامة الرفيعة والطويلة نظراً لتصميمه الذي يضيق عند الخصر.

كما ولفتنا فستان أسود طويل مفعم بالحيوية وروح الشباب ضمن عرض لآريس فان هربين Iris Van Herpen، والذي ينفرد بتصميم قصير من الأمام وذيل طويل من الكشاكش الرائعة.

نسقيه مع صندل أسود بكعب وشرائط تصل حتى الركبة لإطلالة مثالية.

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فساتين سهرة ترتر سوداء موضة ربيع 2021

فستان سهرة أسود من الترتر والشراريب من أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier

لعاشقات الأسلوب العصري الملفت، ننصحهن باختيار فساتين السهرة السوداء المصممة من خامة الترتر اللماع حيث أنها تجمع بين الكلاسيكية والعصرية في أسلوبها مهما كان تصميمها، فضلاً عن أنها تكسر في الكثير من الأحيان رتابة اللون الأسود التي يمكن أن نشعر بها.

ظهرت فساتين السهرة الترتر السوداء على منصات عروض ربيع 2021 خلال أسبوع الهوت كوتور الباريسي، فجاءت بتصميم فستان قصير أنيق على منصة شانيل Chanel، حيث يدخله قماش الشيفون المرقط الراقي ويتميز بذيل قصير من الكشاكش الحيوية.

ارتدي مع هذا الفستان أقراطاً متدلية من الألماس الفاخر فقط دون أي قلادة، ولا تنسي اعتماد تسريحة الشعر المرتفع لإبراز تصميم الفستان من الأعلى.

أما على منصة أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier، فقد رصدنا الترتر من خلال فستان أسود ميدي بالشراريب التي لا تزال موضتها رائجة حتى ربيع 2021. يتميز بتصميمه البسيط الراقي وأكمامه الطويلة.

يعتبر مناسب جداً للسيدات صاحبات الزنود الممتلئة اللاتي يسعين لعدم إبرازها من خلال التصاميم بالأكمام الطويلة.

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فساتين سهرة سوداء بأسلوب البدلة موضة ربيع 2021

فستان سهرة أسود بتفاصيل ذهبية وتصميم مستوحى من بدلة التويد من شانيل Chanel



لا تخافي من إدخال تصميم فستان السهرة الأسود بأسلوب البدلة على إطلالتك خلال سهرات ربيع 2021. فهو آخر موضة بالأخص إذا ما اعتمدته من توقيع دار شانيل Chanel الرائدة في تصميم القطع المستوحاة من البدلة وقماش التويد.

من الأجمل تنسيق هذا الفستان مع حذاء أسود pump بكعب والابتعاد عن الصندل.. كما وأنه مناسب لصاحبات الأسلوب الراكز والأنيق في السهرات.

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