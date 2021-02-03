موديلات عبايات باللون الأزرق النيلي 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:46 مساءً - العبايات الملونة من بين التصميمات الكفيلة بإضفاء الانتعاش والمرح على إطلالتكِ دون أي جهد، ولأنك قد تعتقدين أن هذه العبايات صعبة التنسيق نظرًا لألوانها القوية؛ إذ من الممكن الحصول على لوك غير مرتب بمجرد ارتكاب خطأ صغير في ارتدائها، فسوف نقدّم لكِ اليوم أفكارَ تنسيقات العبايات باللون الأزرق النيلي، فاعتمديها على طريقة مدونات الموضة.

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عبايات عملية باللون الأزرق النيلي من ديالا علي

عبايات عملية باللون الأزرق النيلي من ديالا علي



تفضل الاعلامية الإماراتية ديالا علي التنوع في أسلوب اختيارها للألوان، وقد تأنقت بعدة عبايات عملية باللون الأزرق النيلي، صُممت الأولى بقَصَّة ناعمة مزينة بقماش الدانتيل الأزرق، وزينت مظهرها بإكسسوارات ذهبية، أما عن التصميم الآخر فقد كان أكثر بساطة وأناقة، حيث زُين من الأطراف وفي المنتصف بخط طولي أسود مزين بدوائر ناعمة لمظهر أكثر أناقة.

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تنسيق العبايات النيلية من أمل الأنصاري

تنسيق العبايات النيلية من أمل الأنصاري



اعتمدت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري على عدة تصميمات لعبايات مصممة باللون الأزرق النيلي، ونسقتها بأسلوب كاجوال ناعم مناسب للنساء بمختلف أعمارهن، ومن وحيها نلهمك عدة أفكار؛ حيث ظهرت في الإطلالة الأولى بعباية مصممة باللون الأزرق النيلي المزين بمربعات بيضاء صغيرة على التصميم كله، وأكملته بألوان كاجوال حيادية اللون لمظهر يومي بسيط، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ عباية من الفرو الأزرق مع ألوان يكسوها اللون الأسود لمظهر شتوي مميز، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأبيض، أما في الخيار الثالث فقد أطلت بعباية البشت الأزرق المصمم بقماش أبيض مورد في أطراف الأكمام مع بنطال الجينز الواسع وتيشيرت أبيض مطبع، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحذاء رمادي من علامة شانيل.

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عبايات شبابية باللون الأزرق النيلي من شهد الزهراني

عبايات شبابية باللون الأزرق النيلي من شهد الزهراني



تلجأ الإعلامية السعودية شهد الزهراني لخطوط الموضة في اختيار عباياتها اليومية، ولأنها تعتمد على الأسلوب الناعم والأنيق المناسب للفتيات في مشاويرهن اليومية المختلفة، فقد نسقت عباية ناعمة بقصة منسدلة باللون الأزرق النيلي مع مجوهرات ذهبية لليدين، واستخدمت المكياج الزهري للمسة أنثوية، وفي إطلالة أخرى اختارت عباية بيضاء مزينة بقماش أزرق نيلي في أطراف الأكمام مع حجاب باللون الأزرق لخيار بسيط ومرح مصمم بعناية لافتة.

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