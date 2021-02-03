برنامج سكر بنات: خلطات الأغار أغار لمحاربة الهالات السوداء والتجاعيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:46 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر: خلطات جديدة لمحاربة الهالات السوداء المزعجة وترطيب البشرة وشدها بمكون مميّز في عالم الجمال يدخل في الوصفات الطبيعية للبشرة.
لمحاربة الهالات السوداء:
أنت بحاجة : ملعقة كركم
ملعقتان من الأغار أغار
3 ملاعق من الماء الساخن.
اخلطي المزيج وطبقيه على منطقة الهالات.
اتركي الخلطة حتى تجف بعدها انزعيها بلطف.
الأغار يرطّب محيط العينين ويخفف من التجاعيد .
أما الكركم فهو لتبييض منطقة محيط العينين.
ماسك النضارة ومحاربة التجاعيد
أنت بحاجة إلى منقوع شاي الكركديه.
3 ملاعق من الأغار أغار .
اخلطي المزيج وطبقيه على وجهك.
اتركيه على وجهم مدة ربع ساعة بعدها اغسليه بالماء الفاتر .
الكركدي يحارب التجاعيد ويغذّي البشرة.
الأغار أغار يرطّب البشرة.
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