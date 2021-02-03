برنامج سكر بنات: خلطات الأغار أغار لمحاربة الهالات السوداء والتجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:46 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر: خلطات جديدة لمحاربة الهالات السوداء المزعجة وترطيب البشرة وشدها بمكون مميّز في عالم الجمال يدخل في الوصفات الطبيعية للبشرة.

لمحاربة الهالات السوداء:

محاربة الهالات السوداء

أنت بحاجة : ملعقة كركم

ملعقتان من الأغار أغار

3 ملاعق من الماء الساخن.

اخلطي المزيج وطبقيه على منطقة الهالات.

اتركي الخلطة حتى تجف بعدها انزعيها بلطف.

الأغار يرطّب محيط العينين ويخفف من التجاعيد .

أما الكركم فهو لتبييض منطقة محيط العينين.

ماسك النضارة ومحاربة التجاعيد

ماسك النضارة ومحاربة التجاعيد

أنت بحاجة إلى منقوع شاي الكركديه.

3 ملاعق من الأغار أغار .

اخلطي المزيج وطبقيه على وجهك.

اتركيه على وجهم مدة ربع ساعة بعدها اغسليه بالماء الفاتر .

الكركدي يحارب التجاعيد ويغذّي البشرة.

الأغار أغار يرطّب البشرة.

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