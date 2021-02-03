مفاجأة جديدة في فيديوهات «أحمد ونهى».. استغلا مريضا بمتلازمة داون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، بعد تداول مجموعة من الفيديوهات الفاضحة والمنافية للآداب العامة، لشخص يدعى «أحمد» وفتاة تدعى «نهى»، بعد تقديمهم مجموعة من المشاهد التمثيلية الإباحية وهم يرتديان ملابسهم، بهدف جني الأموال من خلال تحقيق نسب عالية من المشاهدة، وبين الحين والآخر تتوالى المفاجآت في القضية.

تلك الفيديوهات جرى تصويرها في مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وأحدثت خالة من الغضب بين المواطنين، الذين انهالوا بالتعليقات السلبية والهجوم على مصوري الفيديو مطالبين بسرعة ضبط «أحمد ونهى»، ومعاقبتهم بسبب نشرهم للفاحشة والرذيلة.

وجاء من بين التعليقات: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكم»، «إيه المسخرة دي»، «أنتم المفروض تتحاكموا بتهمة التحريض على الفسق والفجور»، «ربنا ينتقم منكم أشد انتقام»، «هو مش راجل عشان يصور فيديوهات زي دي»، «فين أهالي الاتنين دول وإزاي سابوهم يعملوا كل ده».

حجاب واستغلال لشخص من أصحاب متلازمة دوان

ولم تتوقف حالة الغضب عند أداء المشاهد التمثيلية الفاضحة فقط، بل لظهور الفتاة التي تدعى «نهى» وهي مرتدية حجاب فوق رأسها، وهو ما اعتبره الكثيرون إهانة كبيرة، وجاءت المفاجآة أيضًا بظهور شخص من أصحاب متلازمة داون، خلال الفيديوهات المصورة، والذي يبدو أنه تم استغلال حالته الصحية، للمشاركة وتجسيد أدوار محددة له خلال المشاهد.

وخلال الفيديوهات المتداولة، ظهر مصاب متلازمة داون، وهو يجسد دور شقيق «نهى» تارة، وزوجها تارة أخرى، بهدف تقديم فكرة تمثيلية محددة للمشاهدين، بهدف إثارة الغرائز.

القبض على المتهمين

وخلال الساعات القليلة الماضية، تمكنت أجهزة الأمن، من تحديد هوية المتهمين، حيث كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن المتهمان قاما بتصوير تلك الفيديوهات، لأن الهدف منها هو زيادة المتابعة والشهرة، حتى يتمكنا من جني مبالغ كبيرة من خلال تحقيق نسب مشاهدة عالية.