«رقص وغنا وغزل».. حنين حسام وفادي بدوي علاقة من نوع خاص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة من نوع خاص جمعت بين البلوجر حنين حسام واليوتيوبر فادي بدوي، الذي كان أول من استقبلها عقب خروجها من الحبس لمدة 9 أشهر، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق، إذ ظهرت برفقته من داخل سيارته تتحدث عن الخطط المستقبلية لها عقب إخلاء سبيلها.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، ملامح من علاقة البلوجر حنين حسام واليوتيوبر فادي بدوي.

فادي بدوي، طبيب أسنان ويقترب عدد متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، من المليون، يشارك عبر حسابه عشرات من مقاطع الفيديو المصورة والصور الشخصية الخاصة به، وكانت حنين من أكثر الشخصيات المعروفة التي ظهرت معه.

من داخل عيادة الأسنان

كان أول ظهور لحنين حسام، رفقة فادي بدوي، في فبراير عام 2020، من داخل عيادة الأسنان، والذي شارك صورة تجمعه بها عبر إنستجرام، مرتدين الكمامة الواقية، وأرفق تعليقًا قال خلالها،«بنحترم جدًا خصوصية المريض في العيادة».

أغنية أنت جدع

في 6 مارس، ظهرت حنين حسام، برفقة فادي مجددًا، خلال مقطع فيديو عبر منصة تيك توك، وهما يرقصان ويؤديان أغنية «أنت جدع»، للفنان محمد رمضان، وأرفق فادي تعليقًا قال خلاله، «أعمل منشن لصاحبك وقوله انت الجدع».

فادي يدعم حنين بعد القبض عليها: الغالية

وكان شارك فادي، صورة لحنين عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، في يناير الماضي، بعد أنباء عن الإفراج عنها، قائلًا «الحمد والشكر لك يا رب العالمين براءة أختي الغالية حنين حسام وبدون أي كفالة الحمدلله يا رب الحمدلله الحمدلله».

أول ظهور لحنين بعد الإفراج عنها: فيديو داخل سيارة وغزل

وكان فادي أول من استقبل البلوجر حنين حسام، على منصات السوشيال ميديا مجددًا، بعد الإفراج عنها، والتي ظهرت برفقته دون حجاب، من داخل سيارته، والتي أعلنت عن عدم امتلاكها أي حساب على إنستجرام، في الوقت الحالي، وشارك فادي صورة لهما عبر حسابه وهو يتغزل بها.