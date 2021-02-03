مسميها قلبي.. حكاية فادي بدوي الشاب اللي ورا حنين حسام (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد 9 أشهر من الحبس بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، خرجت حنين حسام، فتاة التيك توك، بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلها، عادت للحياة من جديد، لتثير الجدل بظهورها لأول مرة برفقة أحد أصدقائها المقربين وهو اليوتيوبر فادي بدوي.

وظهرت حنين حسام في مقطع فيديو، دون الحجاب للمرة الأولى، برفقة فادي بدوي، داخل سيارته وهي تتحدث عن إغلاقها لحسابها الشهير على تطبيق «تيك توك»: «حبايب قلبي الأكونت كان الضغط عليه أوي، اتقفل، مش مشكلة كدا كدا هريح شوية فترة، وهعمل أكاونت جديد، وكل حاجة عند فادي، ربنا يخليكم ليا ويخليك ليا».

ظهور حنين حسام برفقة صديقها «فادي» لم يكن المرة الأولى، إذ تكرر ظهورهما معا من قبل، ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن اليوتيوبر فادي بدوي.

معلومات عن فادي بدوي

- طبيب أسنان مصري وفي العشرينات من عمره.

- يمتلك قناة على اليوتيوب، يقدم من خلالها محتوى كوميديا، وبلغ عدد المشتركين لديه أكثر من 264 ألفا.

- ويمتلك حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها أيضًا حسابه على تطبيق إنستجرام، ويتابعه أكثر من 700 ألف متابع.

- توفيت والدته في نوفمبر الماضي، وهي الدكتورة إيمان الجمال، دكتورة العلوم السلوكية، وقد كتب معبرا عن اشتياقه له في «البايو»: أمي وبس.

- كان خاطب لفتاة تدعى «آية» وانفصل عنها في العام 2018، وقدما معا عددا من الفيديوهات عبر «يوتيوب».

- تربطه علاقة صداقة بفتاة التيك توك حنين حسام، إذ ظهر قبل ذلك في عدد من الفيديوهات وانتشرت أنباء حول خطبتهما لكن، لم يتم التأكد منها، ووضع في «البايو» الخاص به على إنستجرام، «فولو لقلبي.. حنين حسام».

- قدم الدعم لحنين حسام وقت حبسها وبعد قرار إخلاء سبيلها، إذ نشرت صورتها قبل ذلك، حين حصلت على البراءة معلقًا عليها: «الحمد والشكر لك يا رب العالمين براءة أختي الغالية حنين حسام وبدون أي كفالة.. الحمدلله يا رب الحمدلله الحمدلله.. دعم حنين حسام».