فادي بدوي يغازل حنين حسام «على الهوا»: وحشتينا يا ملكة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أشهر من الاختفاء عن منصات السوشيال ميديا، والحبس 9 أشهر بتهمة التحريض على الفسق، ظهرت حنين حسام، المعروفة باسم فتاة «تيك توك»، للمرة الأولى بعد إخلاء سبيلها مع البلوجر فادي بدوي.

شارك اليوتيوبر الشهير صورة تجمعه بحنين عقب ساعات من إخلاء سبيلها، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت بها بدون حجاب، مع إغلاق خاصية التعليقات.

وأرفق تعليقًا على الصورة التي شاركها، يهنئها على إخلاء سبيلها، قائلًا «نقول كلنا لحنين حمدالله على السلامه ويا رب ما نشوف فيكي أي حاجة وحشة تاني وحشتينا كلنا بجد، يا ملكتي».

وكانت ظهرت حنين حسام، رفقة فادي بدوي، خلال مقطع فيديو مصور من داخل سيارته، في أول ظهور لها من جديد، دون غطاء للرأس، متحدثةً عن أهم قراراتها عقب إخلاء سبيلها، قائلةً «حبايب قلبي الأكونت كان الضغط عليه أوي، اتقفل، مش مشكلة كدا كدا هريح شوية فترة، وهعمل أكاونت جديد، وكل حاجة عند فادي، ربنا يخليكم ليا ويخليك ليا».

معلومات عن اليوتيوبر حنين حسام

حنين حسام، طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، تبلغ من العمر 21 عامًا، إذ ولدت في عام 2000، دخلت منصة التيك توك، بنشر فيديوهات مصورة منذ أكثر من 4 سنوات مضت، تسكن في إحدى المناطق الشعبية بمنطقة شبرا، عُرفت بأدبها وهدوئها داخل أرجاء منطقتها، بحسب أحاديث جيرانها عنها، يتابعها 5.5 مليون شخص، على تطبيق لايكي، و1.2 مليون شخص على إنستجرام.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على اليوتيوبر الشابة، حنين حسام قبل عدة أشهر، بعد تداول مقطع فيديو لها، تدعو فيه الفتيات للعمل من غرفة نومهن، والمعروفة باسم واقعة فتاة الكاميرا، إذ طلبت من الفتيات فتح الكاميرا، قائلةً «كل المطلوب منك تفتحي الكاميرا للي قدامك، ومش عاوزة بنات قالعة، ممكن ترقصي أو تغني في أوضة نومك، البنات لازم سن الواحدة فيهم ما يقلش عن 18 سنة، المفروض إن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة، واللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب».