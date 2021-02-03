حنين حسام ترقص مع صديقاتها بعد خروجها من السجن: أندال أندال (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» احتفلت حنين حسام، برفقة صديقاتها عقب قرار إخلاء سبيلها من النيابة بعد حبس دام 9 أشهر.

وظهرت «حنين» برفقة صديقتها وهن يرقصن على نغمات المهرجان الشعبي «أندال»، وبدت سعيدة في الفيديو بعد غيابها لفترة طويلة عن التيك توك.

@bondokmatreyaa حنين حسام بعد ما خرجت من السجن♥##بندق_مطريهالصوت الأصلي - ♥عسليه الرياكت♥

وجاء أول ظهور لحنين حسام، عقب قرار إخلاء سبيلها، في مقطع فيديو متداول على «إنستجرام»، وجاءت المفاجأة أنه دون الحجاب، برفقة شاب داخل السيارة، وهي تتحدث عن إغلاقها لحسابها الشهير على تطبيق «تيك توك»، وظهرت من خلال حساب صديقها اليوتيوبر فادي بدوي: «حبايب قلبي الأكونت كان الضغط عليه أوي، اتقفل، مش مشكلة كدا كدا هريح شوية فترة، وهعمل أكاونت جديد، وكل حاجة عند فادي، ربنا يخليكم ليا ويخليك ليا».

قضية حنين حسام

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على حنين حسام قبل عدة أشهر، بعد تداول مقطع فيديو لها، تدعو فيه الفتيات للعمل من غرفة نومهن، وجرى إخلاء سبيلها بالأمس، بعد حبس 9 أشهر.

وقالت «حنين» خلال المقطع الشهير: «كل المطلوب منك تفتحي الكاميرا للي قدامك، ومش عاوزة بنات قالعة، ممكن ترقصي أو تغني في أوضة نومك» متابعة: «البنات لازم سن الواحدة فيهم ما يقلش عن 18 سنة، المفروض إن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة، واللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب».

وتابعت: «أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها، وحسب المشاهدات، من أول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار».