فتاة تضع عريسها في موقف محرج أثناء زفافهما: «حضنت حبيبها للمرة الأخيرة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت عروس ماليزية الجدل حولها، عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، بعدما ظهرت خلال مقطع فيديو أثناء زفافها، وهي تطلب من عريسها احتضان حبيبها السابق للمرة الأخيرة قبل عقد القران.

ونشر أحد مستخدمي «تيك توك» الفيديو، الذي أظهر اللحظة الصادمة، عندما سألت العروس إذن عريسها، إذا كان بإمكانها معانقة صديقها السابق أم لا، إذ يعد الطلب غير عادي أو مألوفا، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

طلب غريب وصدمة خلال الزفاف

خلال المقطع القصير المصور، ظهرت العروس وهي تسأل عريسها: «هل يمكنني أن أحضنه للمرة الأخيرة؟»، حيث بدا على الزوج أنه مندهشا من موقف زوجته أمام الجميع، حتى تمكنت العروس بالفعل من احتضان حبيبها السابق، بينما كان يراقبها زوجها بشكل محرج.

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي

سرعان ما تم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أثار المقطع جدلا كبيرا، وانهالت التعليقات السلبية والانتقادات نحو العروس، والنظرة المؤلمة لزوجها.

وحصد الفيديو أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، وسط انقسام آراء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فالبعض تضامن مع الزوج في الموقف الحرج، فيما دافع آخرون عن الفتاة وموقفها، واصفين تصرفها بالإنساني، وأنها رغبت فقط في التعبير عن امتنانها للشخص الذي أحبته من قبل، لكنها لا تقصد الخيانة الزوجية، بل تعاملت مع الموقف باحترام تام، وطلبت الإذن من زوجها أمام الحاضرين جميعهم.

الفتاة ما بين الانتقادات والدعم

جاء من بين التعليقات: «هذا الرجل يستحق الأفضل من تلك الفتاة»، «في اليوم التالي قد تطلب منك مقابلته داخل منزل الزوجية»، «موقف مؤلم ولكن لا بأس»، فيما تضامن البعض مع العروس، فأبرز ما جاء من بين التعليقات: «هذه العروس لديها قلبا عظيما»، «هي حقا عطوفة».