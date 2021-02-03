الإفتاء ترد على سيدة هجرها زوجها: «زوجي لم يقترب مني 25 عاما» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

في البث المباشر الذي تخرج به دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على «فيس بوك»، تجيب منه خلاله على أسئلة الكثيرين، وكان من ضمن الأسئلة التي وردت إليها من سيدة لم يقترب منها زوجها لمدة 25 عامًا وعادة يبتعد عنها.

السؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، موضحًا أنه إذ فعل الزوج ذلك عامدًا متعمدًا فهو حرام شرعًا، مؤكدًا أنه يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لضرر أو عدم اقتراب زوجها منها.

وأبدى «عاشور» تعجبه من بقاء السيدة طيلة هذه المدة التي تجاوزت الـ25 عامًا، قائلًا: «أنا مش عارف إزاي ده زواج.. أنتي صبرتي 25 سنة وجاية تتكلمي دلوقتي».

وناشد مستشار المفتي في إجابته، الزوج بأن يتقي الله ويتوقف عن توقيع الأذى لزوجته إلا إذا كان هناك سبب يمنعه من ذلك، فوقتها يكون الحل في الطلاق للضرر إلا إذا تنازلت الزوجة عن حقها.

حكم إزالة الشعر بالليزر في المناطق الحساسة

وتستقبل دار الإفتاء العديد من أسئلة المتابعين، ففي وقت سابق سألت إحدى المتابعات عن هل يجوز إزالة الشعر في المناطق الحساسة بالليزر، وأوضحت الدار أنه يجوز بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى إذ كانت الإزالة فيها دائمة أي من خلال استعمال الوسائل الحديثة «الليزر»، لكن بشرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

واستشهدت دار الإفتاء بالآية القرآنية المتعلقة عن الزينة بضوابطها الشرعية: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ».

واستندت دار الإفتاء أيضًا على حديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، قائلًا: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" وقوله عن الخصال التي ينبغي أن يأخذ الناس بها: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ- أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».