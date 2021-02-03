«متشتريهاش ولو ببلاش».. خبير تغذية علاجية يحذر: «الجبنة النباتي «مميتة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر سيدات البيوت الجبنة البيضاء المعلبة آمنة تماما للاستخدام بل هي أفضل من الجبن الذي يباع دون تغلفة ولكن في حين يرتفع سعر اللبن المغلف في علب إلى 15 جنيها، يمكن أن يكون سعر علبة الجبن أرخص بكثير، السر وراء ذلك أوضحه استشاري التغذية العلاجية عماد فهمي خلال لقاءه في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد.

أضرار الجبنة البيضاء

وقال عماد فهمي إن الجبن الذي يوجد فيه دهن نباتي له الكثير من الأضرار الصحية، خاصة على الأطفال من بينها إصابتهم بالوحد.

وأكمل حديثه مؤكدا على مخاطر الجبنة البيضاء التي تحتوي على دهن نباتي، وقال إن كل الإنسان ما يأكل ومن المعروف عن حمية الأطفال مرضى التوحد هو حمية خالية من الدهن النباتي والألبان والجلوتين.

وقال إن شركات الألبان في سبيل الربح وجني الأموال بشكل سريع تنزع كل مكونات اللبن من قشطة وسمن ودهن وخلافه، وتضع مكانه دهن نباتي وهو زيت النخيل وهو أردأ أنواع الزيوت التي تستخدم في صناعة الجبنة البيضاء.

كما تضع شركات الألبان على الجبن بحسب عماد فهمي، مكسبات طعم ورائحة مثل فوسفات البوتاسيوم وفوسفات الصوديوم، والتي لها ضرر كبير على خلايا المخ وتساهم بدور كبير جدا في عملية التوحد التي تظهر في مرحلة الرضاعة غالبا.

وتزيد تلك الجبن من مخاطر التوحد، لأنه لا يصلح للرضيع ما يؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف.

كما يمنع على الأطفال الذين يصابون بالتوحد العسل والفول والملح ومنتجات الالبان البقرية، يجب تأخيرها إلى ما بعد إتمام الطفل عام واحد.

ونصح استشاري التغذية العلاجية الأمهات، بعدم شراء علبة الجبنة المكتوب عليها نباتي الدهن: حتى لو كانت ببلاش، والعودة إلى الطبيعة بشراء جبن صنع من اللبن البقري بدون إضافات أو منزوع منه الدهون الطبيعية.