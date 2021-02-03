الرغوة في البول جرس إنذار يشير الإصابة بمرض خطير في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

في بعض الأحيان تظهر رغوة في البول. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال قالت الجمعية الألمانية للمسالك البولية إن وجود رغوة في البول يرجع إلى وجود بروتينات في البول، مشيرة إلى أن وجود بروتينات بكمية قليلة لا يمثل مشكلة صحية، أما إذا كانت كمية البروتينات كبيرة، فيعد ذلك بمثابة جرس إنذار؛ حيث إنه يشير إلى الإصابة بمرض خطير.

وأوضحت الجمعية أن وجود رغوة في البول قد يشير إلى الإصابة بأمراض الأيض كداء السكري أو قصور القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الرئة مثل التهاب الرئة أو القصور الوظيفي للرئة.

كما قد يرجع وجود رغوة في البول إلى تعاطي أدوية معينة مثل مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، وهي أدوية مثبطة للالتهابات ومسكنة للألم.

لذا ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي وراء وجود رغوة في البول والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.