الامارات | باحثون ببريطانيا: مادة مستخلصة من نبات أظهرت نتائج مذهلة ضد كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون ببريطانيا: مادة مستخلصة من نبات أظهرت نتائج مذهلة ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فريق من الباحثين في جامعة نوتنجهام البريطانية أن مادة ثابسيجارجين غير المعروفة، والتي تستخلص من نبات الدرياس، ثبت أنها «فعالة للغاية» ضد فيروس كورونا.

وأوضح فريق الباحثين أن هذه المادة أظهرت نتائج مذهلة.

ووجدت الدراسة البحثية، التي نشرت اليوم الأربعاء في مجلة «فايرسيز» العلمية أن هذه المادة تولد استجابة مناعية فطرية عالية الفعالية ضد ثلاثة أنواع رئيسة من فيروسات الجهاز التنفسي التي تصيب البشر، بما في ذلك فيروس كورونا.

ومع ذلك، قال قائد فريق البحث الطبي البروفيسور كين تشاو تشانج إنه لاتزال هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التجارب بشكل واضح، لافتاً إلى أن «النتائج الحالية تشير بقوة إلى أن مادة ثابسيجارجين ومشتقاتها توفر علاجات واعدة ضد كورونا وفيروس الإنفلونزا».

واستخدم العديد من العلاجات لفيروس كورونا منذ الموجة الأولى من الوباء، بما في ذلك عقار ديكساميثازون المنتمي إلى عائلة الستيرويدات وعقار ريجن-كوف-2 الذي طورته شركة ريجينيرون الأميركية من خليط من الأجسام المضادة وتم استخدامه في علاج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عندما أدخل إلى المستشفى في أكتوبر الماضي.

كما أوصى مسؤولو الصحة والأطباء بزيادة تناول فيتامين (د) كوسيلة وقائية.

وأنتجت العديد من شركات الأدوية في العالم لقاحات ضد فيروس كورونا، بما في ذلك اللقاحات التي طورتها شركات فايزر /بيونتيك، ومودرنا، وأكسفورد/أسترازينيكا والتي تم الموافقة على استخدامها في العديد من الدول.

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