9 معلومات عن مواليد برج الدلو: متميز وبيسامح.. وممكن يخون مراته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بداية من 19 يناير حتى 18 فبراير هي الأيام التي يقع خلالها مواليد برج الدلو، ويفضل الكثيرون متابعة الأبراج ومعرفة الصفات والمعلومات المرتبطة بطبيعة كل برج.

وقدمت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عدد من الحقائق والمعلومات المرتبطة عن مواليد برج الدلو، خلال حديثها لـ«هن».

أكثر صفة تناسبه

التميز

لما بيحب

الصداقة والراحة والحديث بحرية وتفاهم هي أساسيات العلاقة العاطفية، وإذا لم يجدها في العلاقة فلا يستطيع أن يستمر بها.

لو وقع في مشكلة

لديه ذكاء شديد وسرعة بديهة وبصيرة في حل مشاكلهم، دائمًا ما ينظر إلى الإمام، لكنه يكرر الخطأ الذي يوقع فيه مرات كثيرة.

لو غضب

يكره صاحب برج الدلو الشعور بالغضب لذلك يحاول أن يمسك أعصابه ويبتعد عن أي موقف يثير غضبه.

بيسامح؟

يتسم أصحاب الدلو بالتسامح الشديد إذا اعتذر المسئ عن خطأه.

في اكتئاب الشتا

الانعزال أثناء الاكتئاب هو النهج الذي يسيرون عليه حتى يستعيدوا حالتهم النفسية مرة أخرى.

هيخون مراته؟

يحب رجل الدلو الحرية، فإذا استطاعت زوجته أن تزيد من هذا الشعور لديه فلن يفكر في خيانتها، لكن إذا شعر معها بالقيود يبحث عن امرأة أخرى.

تعامله مع أولاده

يتسم رجل الدلو بالحنان مع أولاده، لكنه يثير غضبهم دون أن يدرك حيث يتعامل مع الجميع بمساواة وهو ما يشعر أبنائه بالضيق، لكنه يحرص على تعليمهم الحرية والاستقلالية.

أكثر لون بيحبه

يعشق أصحاب هذا البرج لون التركواز، سواء الفتيات أو الولاد.