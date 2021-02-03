بداية من 150 جنيها.. أسعار أفضل 10 أنواع كونسيلر للبشرة الجافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال:

يمكن أن يسبب جفاف الجلد الازعاج والإحباط أحيانا، سواء كان بسبب رياح الشتاء الباردة أو نسيم الصيف شديد الحرارة.

وعلى الرغم من وجود مجموعة لا حصر لها من المنتجات من غسول للوجه إلى كريمات البشرة الجافة، يبدو أنه من الصعب العثور علم منتج يعمل بشكل أفضل.

وفي هذه الأوقات يمكن أن يكون الكونسيلر بطلا، لقدرته الرائعة على إخفاء البقع وإبراز أفضل ملامح وجهك.

وهنا جمعنا لك أسعار أفضل 10 أنواع من الكونسيلر للبشرة الجافة، وكل ما عليك أن تختاري اللون المناسب للون بشرتك.

1-maybelline instant age rewind:

بحسب ما ورد في موقع "stylecraze"، فإن هذا النوع يتميز بأنه مصحح دقيق للعيوب، ويعمل مثل السحر، ويزيل الخطوط السوداء والدقيقة على الفور.

وللحصول على مظهر أكثر لمعانا ضعي ظلا محايدا أسفل العين لتغطية الهالات السوداء، ويمكنك أيضا استخدامه لإبراز عظام الوجه وعظمة الأنف وزوايا العين الداخلية. ويبلع سعره في الأسواق 180 جنيها.

2- nyx professional concealer:

وهو خفيف على البشرة ومتوفر به العديد من الظلال، لتناسب جميع ألوان البشرة، إذ يخفي عيوب بشكل رائع يدوم لمدة تصل لـ24 ساعة، يمكنك وضعة أسفل العين باستخدام فرشاة أو إسفنجة، وسعره 450 جنيها.

3- l’oreal paris infallible full wear:

يتكون هذا النوع من تركيبة متعددة الوظائف، تساعد على إخفاء عيوب البشرة، كما يوفر تغطية واسعة وقوية لإخفاء الهالات السوداء والندوب والعيوب الأخرى، فضلا عن أنه مقاوم للماء ويدوم طويلا، وسعره في الأسواق 350 جنيها.

4- nars radiant creamy concealer:

يمنحك بشرة أكثر نعومة، لأنه يندمج جيدا مع الجلد، إذ ينصح به خبراء المكياج في جميع أنحاء العالم، لأنه يظل ثابتا لمدة تصل إلى 16 ساعة.

ويعطي تغطية متوسطة إلى عالية، ويساعد على إخفاء العيوب، لأنه غني بمستخلصات بذور العنب الذي يحافظ على ترطيب البشرة، والمنتج خال من المواد الكيمائية الضارة بما في ذلك البارابين والكحول والعطور الاصطناعية، ويبلغ سعره 700 جنيه.

5- lancome effacernes waterproof:

هو مضاد للماء لأنه يخفي العيوب على الفور ويوفر تغطية كامله وطبيعية ويوحد لون البشرة من خلال تغطية الهالات السوداء، وإخفاء الخطوط والتجاعيد، ويمتزج بسهوله، ويسمح للجلد بالتنفس، ويقول خبراء التجميل إنه الأفضل للبشرة الجافة، ويبلغ سعره 750 جنيها.

6- clinique beyond perfecting:

هو خفيف ويندمج بسهوله ويسمح للبشرة بالتنفس بشكل مريح، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة وخاصة الجافة، ويوفر ثباتا مثاليا ويعمل على إخفاء البقع الداكنة والعيوب والخطوط الدقيقة كما لم تكن موجودة من قبل، وسعره 800 جنيه.

7- maybelline new york fit me:

يخفي العيوب والبقع الداكنة والاحمرار، ويوفر تغطية طبيعية مع تركيبة فايقة، ويحافظ على بشرتك منتعشة طوال اليوم مع تغطية متوسطة الى كاملة، وسعره 150 جنيها.

8- benefit boi hydrating concealer:

يوفر لمسة ناعمة، ويخفي العيوب والهالات السوداء والتجاعيد ويمتاز بتركيبة فريدة من فيتامين E ومستخلصات بذور التفاح، ما يجعله خافي للعيوب ومرطب لمنطقة أسفل العينين عكس الأنواع الأخرى، ويمنحك هذا المنتج ترطيبا طويلا يدوم لدة 6 ساعات، وسعره 750 جنيها.

9- Tarte concealer:

يتميز بسلاسته على البشرة، وبالإضافة إلى أنه يخفي العيوب من ويبرز جمالك، يضفي على بشرتك لمعانا ويمنحك إشراقة دون الشعور بالتكتل أو الثقل، وسعره 900 جنيها.

10- bourjois healthy mix:

يمنحك مظهرا مشرقا وصحيا لأنه يحتوي على مزيج من الفيتامينات E,C,B5، ويزيل على الفور علامات التعب والإجهاد، ويخفي عيوب البشرة، ويعطيكِ بشرة منعشة أكثر بنسبة 70% ويدوم طويلا لمدة 16 ساعة، وسعرة 250 جنيها.