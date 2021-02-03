الامارات | «الناشر الأسبوعي» تحاور مبدعين من الشرق والغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشر الأسبوعي» تحاور مبدعين من الشرق والغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحوارات مع مبدعين من حول العالم، وتقارير وأخبار في شؤون النشر والتأليف والقراءة، تطل مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد لشهر فبراير.

وأجرت المجلة، التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، حواراً مع الروائي الإسباني، ماريو لوثينا، عن روايته الجديدة «النّصري»، التي تتناول فترة حكم بني نصر في الأندلس، والتي وصفها بأنها «مرحلة من تاريخنا المشترك» العربي - الإسباني.

كما نشرت المجلة حواراً مع الشاعرة اليونانية، إفتيشيا بانايوتو، تحدثت فيه عن طفولتها القبرصية ورؤيتها الشعرية للعالم، وتضمن العدد حوارات مع الكاتب الأميركي - البورتوريكي مايك هوثورن، والأميركية - الهندية سيجال شاه، والفرنسية - اليابانية ساناي ليمويني.

ويشمل العدد الجديد للمجلة استطلاعاً عن التحولات في المكتبة خلال جائحة «كورونا»، ومقالات ودراسات عن الروائية التشيلية من أصل فلسطيني، لينا مرواني، والشاعرة الهولندية آنماري إستور، والمفكر الكندي من أصول ألمانية وبرازيلية، كارلوس فراينكل.

وبمناسبة مرور49 عاماً على تولّي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في الإمارة، كتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد بعنوان «عقود زاهية بالإنجازات»، وقال في الافتتاحية إن سموّه سطّر «سيرة شمسية لشارقة الثقافة التي وصل إشعاعها إلى العالم، عبر الكلمة التي تكتنز نور الحكمة وصفاء المعنى»، مضيفاً أن هذه الذكرى مضيئة بعقودها الخمسة الزاهية في كل المجالات، «بدءاً بتعمير العقول بالمعرفة، وتعمير القلوب بالإيمان والمحبة والاطمئنان، وتعمير البيوت بالطيبة والأمان، وتعمير الأرض بالخير والخضرة والبهاء».

وتضمن العدد الـ28 من «الناشر الأسبوعي» حوارين مع الناشرين، الدكتورة هناء البوّاب ومنير عليمي، ومراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، فضلاً عن تقارير وأخبار في شؤون النشر والتأليف والقراءة، من بينها تقرير عن الدورة الافتراضية الأولى لسوق الكتب «بيغ باد وولف»، التي أقيمت بشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب.

وتناول مدير التحرير، علي العامري، في زاويته «رقيم»، دلالات ما صرّحت به الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، بأن «الشباب العرب متعطّشون للمعرفة»، خلال اجتماعها مع قيادات اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين المصريين.

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