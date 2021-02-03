الامارات | دراما رمضان 2021.. تحاول النجاة من تداعيات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان 2021.. تحاول النجاة من تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن تداعيات فيروس «كورونا» المستجد ستترك آثارها الواضحة على خارطة دراما رمضان 2021، وذلك بعد أن قرر عدد من المنتجين العرب التريث بعض الوقت قبل إعلان انضمامهم رسمياً إلى السباق الرمضاني في 2021، في الوقت الذي أجّلت فيه فعلياً بعض الأعمال الدرامية الأخرى بانتظار تعافي أبطالها ورجوعهم إلى سابق نشاطاتهم الفنية المعهودة، كما هي حال النجمة المصرية يسرا التي من المقرر أن تنضم إلى نجوم رمضان المقبل عبر مسلسل «حرب أهلية» للمنتج جمال العدل الذي أصيب بدوره بالفيروس، قبل إعلان تعافيه أخيراً.

ودارت عجلات تصوير العديد من المسلسلات في الاستوديوهات ما بين القاهرة ودمشق، في محاولة للنجاة من تداعيات أزمة «كورونا» وموجاتها. وحدّد المخرج المصري أحمد نادر جلال أواخر يناير الماضي موعداً لبدء تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «كوفيد25» للممثل يوسف الشريف، المقرر عرضه خلال الشهر الفضيل، وذلك بعد أن استكملت الكاتبة إنجي علاء كتابة 10 حلقات كاملة من أصل 15 حلقة، بمشاركة كل من الممثلين: آيتن عامر، إيناس كامل، إسلام جمال، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ديانا هشام، وآخرين.

«القاهرة كابول»

شارف المخرج حسام علي على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد «القاهرة كابول» من تأليف عبدالرحيم كمال وبطولة فتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وطارق لطفي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، والذي تعتمد أحداثه على ثلاث شخصيات رئيسة هي الإعلامي وضابط الأمن الوطني والإرهابي. وبدأت أيضاً كاميرا المخرج كريم الشناوي في تصوير أول مشاهد مسلسل «خلي بالك من زيزي» الذي تتصدى لبطولته كل من أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم بالتعاون مع صفاء الطوخي وسلوى محمد علي. وأشرف على ورشة كتابة السيناريو مريم نعوم.

خلافات

يخوض المغني المصري حمادة هلال هذا العام منافسات دراما رمضان من خلال مسلسل «المداح» للمؤلف أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج، على أن يبدأ تصوير العمل فعلياً هذا الشهر. وبعد النجاح اللافت الذي حققه مسلسل «الاختيار»، الذي يجسد تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، قرر المخرج بيتر ميمي، والكاتب هاني سرحان العودة لتقديم الموسم الثاني من المسلسل بأحداث جديدة ومشاركات مغايرة يجسّدها كل من الممثلين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي اللذين يخوضان تجربتهما هذه المرة إلى جانب إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج، بشرى، أسماء أبواليزيد، رياض الخولي. وسيتنافس هذا العام كل من أمير كرارة وأحمد السقا في تقديم أحداث المسلسل الدرامي الجديد «نسل الأغراب»، إلى جانب كل من مي عمر، هبة مجدي، نجلاء بدر، إدوارد، تحت إدارة المخرج محمد سامي الذي يتولى كتابة العمل الذي من المتوقع أن يكون من بين أبرز الأعمال الضخمة هذا العام.

ورغم الأزمات التي لاحقت المسلسل المصري الجديد «موسى» للممثل محمد رمضان، دارت كاميرا تصوير المخرج محمد سلامة، لتبدأ عمليات تصوير المسلسل الدرامي الجديد في مناطق مختلفة وبميزانية إنتاجية كبيرة أسهمت إلى حد كبير في اشتعال نار الخلاف بين محمد رمضان وسمية الخشاب، التي طالبت بوضع اسمها إلى جانب رمضان، فيما رفض الأخير مناقشة الموضوع من أساسه، لينتهي الخلاف بينهما بإدراج اسم النجمة إلى جانبه.

«حارة القبة»

أما الدراما السورية فيبدو أنها متجهة رمضان هذا العام نحو تفضيل الأعمال التاريخية التي تتناول فترة الاحتلال العثماني للدول العربية، ولقد كرست هذا الاتجاه من خلال أعمال عدة يأتي في مقدمتها مسلسل «حارة القبة» من بطولة عباس النوري، سلافة معمار، فادي صبيح، خالد القيش، شكران مرتجى، نادين تحسين بيك، عبدالهادي الصباغ، محمد حداقي. ويمتد العمل على خمسة أجزاء مؤلفة من 150 حلقة ستقدم للجمهور تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي، فيما قام بتأليف العمل الذي يتناول فترة الاضطهاد العثماني لبلاد الشام الكاتب أسامة كوكش.

«سفربرلك»

مع رحيل المخرج السوري حاتم علي، أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «سفربرلك» عن استكمال الاستعدادات لبدء تصويره تحت إدارة المخرج الليث حجو. ويتناول العمل الفرمان (القانون) الذي أصدره السلطان العثماني محمد رشاد في عام 1914 والذي يدعو فيه الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة من رعايا الدولة العثمانية، ومن بينهم رعايا البلاد العربية، إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية، حيث أسفر الفرمان آنذاك عن مآسٍ وأحزان لا حصر لها، إضافة إلى تفشي الأزمات الإنسانية الخانقة، أبرزها المجاعة والفقر والتهجير التي عايشتها غالبية الدول العربية.

«الكندوش» يُعيد أيمن زيدان

في العاصمة السورية دمشق، أعلن عن المسلسل الجديد «الكندوش» المؤلف من 60 حلقة والذي تصدى لكتابته الممثل السوري حسام تحسين بيك، وسيخرجه سمير حسين. ويتناول المسلسل بعض تفاصيل فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي في دمشق وبعض الشخصيات التي عايشتها، فيما سيشهد العمل الجديد عودة أيمن زيدان بعد غياب أكثر من خمسة أعوام عن شاشة التلفزيون، يرافقه في هذه الإطلالة كل من سامية الجزائري وعبدالهادي الصباغ وأيمن رضا وأندريه سكاف وعدد من نجوم الدراما السورية.

المسلسلات السورية يبدو أنها متجهة في رمضان هذا العام نحو تفضيل الأعمال التاريخية.

مع رحيل حاتم علي.. «سفربرلك» يستكمل الاستعدادات تحت إدارة الليث حجو.

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