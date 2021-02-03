الامارات | باحثان يستعرضان «الفصحى في التراث الإماراتي المحكي»

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثان يستعرضان «الفصحى في التراث الإماراتي المحكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات جلسة بعنوان «الفصحى في التراث الإماراتي المحكي»، مساء اليوم.

ويشارك في الجلسة، التي تنظم عن بعد، الخبير والباحث في مجال التراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم، والباحثة عائشة الغيص، وتدير الجلسة الإعلامية عائشة العاجل.

والمسلم شاعر وكاتب وباحث إماراتي، يشغل منصب رئيس معهد الشارقة للتراث، ونُشرت كتاباته وأبحاثه في عدد من الدوريات والمجلات والصحف الإماراتية والعربية، كما حصل على جائزة العويس للإبداع لأفضل كتاب للطفل عن كتاب «أمير البحار» عام 2015، إضافة إلى جوائز عدة.

أما عائشة الغيص، فشاعرة وقاصّة إماراتية وباحثة في التراث وعضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وحاصلة على ماجستير أدب ونقد من جامعة الوصل، وصدرت لها مجموعات قصصية ودواوين شعر وأبحاث ودراسات، منها «نسخة لا تشبهني»، «السر الدفين»، «ذاكرة البحر»، «حنين المواسم» و«دانات من الإمارات»، ونالت جوائز في مجال الأداء التعليمي والعمل التطوعي، كما فازت بجائزة العويس للإبداع، فئة البحوث، عن بحثها أثر إجراء البحوث التطبيقية في رفع وتطوير كفايات الهيئة الإدارية والتدريسية.

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