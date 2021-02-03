الامارات | «سبايس إكس»: إرسال طلائع السياح الفضائيين نهاية 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبايس إكس»: إرسال طلائع السياح الفضائيين نهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم «سبايس اكس» إرسال أول مهمة سياحية إلى الفضاء في الفصل الرابع من 2021، كما أعلنت شركة الصناعات الفضائية المملوكة للملياردير إلون ماسك.

وستضم المهمة المسماة «إنسبيريشن 4» جاريد أيساكمان، مؤسس ورئيس شركة «شيفت 4 بايمنتس»، أول سائح فضائي ترسله المجموعة.

وسيموّل أيساكمان رحلة ثلاثة أشخاص آخرين إلى جانبه عبر كبسولة «دراغون»، وسيكونون «أفراداً من العامّة تُعلن هوياتهم في الأسابيع المقبلة».

وأنشئ موقع إلكتروني خاص يتيح تقديم طلبات الترشح للفوز بهذه المقاعد. وتتاح المسابقة لسكان أميركا فوق سن الـ18.

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