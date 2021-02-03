الامارات | السرطان لم يمهل الممثل داستن دايمند سوى 3 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن السرطان لم يمهل الممثل داستن دايمند سوى 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 فبراير 2021

غيّب الموت الممثل الأميركي داستن دايمند الذي اشتهر بدور «سكريتش» في مسلسل «سيفد باي ذا بل»، إذ توفي أول من أمس بمرض السرطان، كما أكد مدير أعماله روجر بول لـ«وكالة فرانس برس».

وأوضح بول أن داستن دايمند البالغ 44 عاماً «لم يتعذب»، إذ إن إصابته بالسرطان اكتُشفت قبل ثلاثة أسابيع فحسب.

وشكّل مسلسل «هيلو ميس بليس» (1987-1989) نقطة الانطلاق لمسيرة الممثل المولود في كاليفورنيا، وانتقل جزء كبير من فريق هذا المسلسل لاحقاً إلى «سيفد باي ذا بل».

وكان المسلسل يُعرَض على محطة «ان بي سي» لمدة أربعة مواسم، وبلغ عدد حلقاته 86، وحظي بشعبية كبيرة خارج الولايات المتحدة.

وكان المسلسل يتناول الحياة اليومية لطلاب مدرسة ثانوية خيالية في لوس أنجلوس هي مدرسة بيسايد الثانوية، مثيراً من خلال أسلوبه البسيط بعض المشكلات الرئيسة للمراهقة.

وتولى داستن دايمند دور التلميذ سامويل «سكريتش» باورز الذي تتناقض اهتماماته وطريقته في التفكير جذرياً مع شخصية زاك موريس (مارك بول غوسيلار)، بطل المسلسل بلا منازع.

وعلى الرغم من مساهمته في نجاح المسلسل، لم يحصل داستن دايمند لاحقاً إلا على أدوار ثانوية صغيرة في إنتاجات من الدرجة الثانية. وأصدر دايمند عام 2009 كتاباً بعنوان «بيهايند ذا بِل» أورد فيه الكثير من الأخبار من كواليس المسلسل، لكنه أقر لاحقاً بأن كتابه حافل بالأكاذيب.

وفي العام الماضي، كان داستن دايمند الغائب الأكبر عن الموسم الجديد من «سيفد باي ذا بل» على منصة «بيكوك» الجديدة بمشاركة عدد كبير من الممثلين الذين شاركوا في المسلسل الأصلي.

نيويورك Àأ.ف.ب

«هيلو ميس بليس» شكّل نقطة الانطلاق.

اشتهر بدور «سكريتش» في «سيفد باي ذا بل».

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