الامارات | برنامج محطات في حياة الشيخ زايد ينطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج محطات في حياة الشيخ زايد ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُطلق مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات، بدءاً من اليوم، برنامج «محطات تاريخية في حياة الشيخ زايد»، الذي ستُبث حلقاته عبر المنصة الرقمية للنادي، وأشارت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، فاطمة المنصوري، إلى أن البرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على المقتنيات والأوسمة وشهادات التقدير، التي حصل عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من المنظمات الدولية والإنسانية ورؤساء الدول، تكريماً له واعترافاً بجهوده في إرساء مبادئ السلام والتسامح وخدمة الإنسانية جمعاء، وهي المقتنيات التي يضمها معرض الشيخ زايد التابع للمركز.

وأضافت أن «البرنامج سيعمل على التعريف بهذه الأوسمة والشهادات في سياقها الوطني، عبر سلسلة من الحوارات التي يستضاف فيها مؤرخون وباحثون وأكاديميون ومسؤولون، للحديث عنها وتبيان دلالاتها وأهميتها، كما ستعرض كل هذه الأوسمة والمقتنيات خلال البث المباشر من المعرض، الذي يترافق مع الحوارات، ليحظى المتابعون بجولة افتراضية في أروقة المعرض، في ظل الظروف الحالية المتعلقة بمكافحة جائحة (كورونا)، ما يجعل الزيارات الافتراضية والبرامج هي الوسيلة المناسبة حالياً للمحافظة على حركة الزوار للمعرض افتراضياً عبر المنصة الرقمية للنادي».

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