الامارات | شرطة برلين تفض زفافاً وترش الضيوف برذاذ الفلفل

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة برلين تفض زفافاً وترش الضيوف برذاذ الفلفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضت الشرطة الألمانية حفل زفاف أقيم في أحد المنازل في العاصمة برلين، لانتهاكه قواعد مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت الشرطة، أمس، أن رجال الشرطة اضطروا لاستخدام رذاذ الفلفل لفض الزفاف.

وقالت الشرطة في بيان إن 10 أشخاص تراوح أعمارهم بين 15 و53 عاماً قبض عليهم وهم يحتفلون في شقة في حي شونبرغ، مساء أول من أمس.

وبحسب البيانات، رفض المحتفلون تنفيذ أوامر الشرطة، ما دفع الشرطة إلى رشهم برذاذ الفلفل. وأصيب ستة ضيوف بإصابات طفيفة، وتلقوا العلاج الطبي في مكان الحادث.

ونقلت امرأة رفضت مساعدة المسعفين لها إلى المستشفى.

وأصيب ستة من رجال الشرطة بإصابات طفيفة، لكنهم تمكنوا من مواصلة العمل.

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