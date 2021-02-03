الامارات | الأرشيف الوطني ينظّم «ليكن خيارك التطعيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني ينظّم «ليكن خيارك التطعيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الأرشيف الوطني، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، ورشة توعية وتثقيف بعنوان: «ليكن خيارك التطعيم»، وأبرزت أن اللقاح يسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأطلعت الورشة، التي قدمتها الدكتورة عائشة الظاهري، عن بُعد عبر التقنيات التفاعلية، المشاركين على أهمية اللقاح في حثّ الخلايا على صنع البروتين، الذي يطلق استجابة مناعية داخل الجسم لتحميه من الإصابة بالعدوى إذا هاجمه الفيروس الحقيقي، مؤكدة أن اللقاح لا يسبب المرض حتى لدى الذين يعانون نقص المناعة، وهو الوسيلة الآمنة والفعالة للوقاية من الإصابة بالمرض.

وسلطت الورشة الضوء على موانع اللقاح، وآثاره الجانبية، مشيرة إلى أنه لا يعني التوقف عن اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس، وعرّفت بتطبيق «الحصن» أيضاً.

وعددت الورشة، التي تابعها موظفو الأرشيف الوطني، القنوات التي ينتقل بها الفيروس سواء عن طريق الرذاذ أو بلمس الأسطح الملساء أو بالتواصل مع الشخص المصاب، وبينت الممارسات العامة للحد من انتشار الفيروس، كغسيل اليدين بالماء والصابون، والابتعاد عن المصافحة، والتخلص من المناديل المستعملة بالشكل الصحيح، وتجنب لمس الفم والعين، والالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي، والبقاء بالمنزل في حال المرض، وغيرها.

وحثت الورشة المشاركين على اتباع أنماط الحياة الصحية، كالنوم الجيد، والإقلاع عن التدخين، والمحافظة على الوزن الصحي.

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