أول ظهور لـ حنين حسام عقب إخلاء سبيلها: خلعت الحجاب وكل حاجة عند فادي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب ساعات قليلة من قرار إخلاء سبيل حنين حسام، الشهيرة بـفتاة «تيك توك»، بعد 9 أشهر من الحبس بتهمة التحريض على الفسق، جاء ظهورها للمرة الأولى في مقطع فيديو متداول على «إنستجرام».

وظهرت «حنين» في مقطع فيديو، دون الحجاب، برفقة شاب داخل السيارة، وهي تتحدث عن إغلاقها لحسابها الشهير على تطبيق «تيك توك»، وظهرت من خلال حساب أحد أصدقائها: «حبايب قلبي الأكونت كان الضغط عليه أوي، اتقفل، مش مشكلة كدا كدا هريح شوية فترة، وهعمل أكاونت جديد، وكل حاجة عند فادي، ربنا يخليكم ليا ويخليك ليا».

قضية حنين حسام

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على حنين حسام قبل عدة أشهر، بعد تداول مقطع فيديو لها، تدعو فيه الفتيات للعمل من غرفة نومهن.

وقالت «حنين» خلال المقطع الشهير:«كل المطلوب منك تفتحي الكاميرا للي قدامك، ومش عاوزة بنات قالعة، ممكن ترقصي أو تغني في أوضة نومك» متابعة: «البنات لازم سن الواحدة فيهم ما يقلش عن 18 سنة، المفروض إن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة، واللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب».

وأضافت: «أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها، وحسب المشاهدات، من أول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار».