«لبسته زي البنات».. فاشنيستا تعتذر عن انتهاك حق نجلها: «مكنتش أقصد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو بثته الفاشنيستا السعودية نجلاء عبدالعزيز، عبر حسابها على تطبيق «سناب شات» اعتذرت من خلاله عن تصويرها فيديو نجلها وهو مرتدي ثيات الفتيات، إذ أنها أكدت بعدم علمها بالأنظمة والقوانين الخاصة بحقوق الطفل.

وكانت «نجلاء» صورت مقطع فيديو لنجلها وهو مرتدي زي الفتيات، الأمر الذي جعل النيابة العامة السعودية تأمر باستدعائها، لانتهاكها حقوق طفلها في عمل غير مشروع، ونشره للعموم، وذكرت النيابة أن ما قامت به يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل.

وعقب استدعاء النيابة خرجت «نجلاء» في مقطع فيديو، أوضحت من خلاله جهلها بقوانين الطفل، وأكدت أنها أخطأت بالفعل في حق طفلها، لكنها فعلت ذلك بعفوية وبساطة، بحسب أسلوبها المتبع عادة في مقاطع الفيديو الخاصة بها.

وأكدت «نجلاء»، أن الفيديو المتداول لطفلها كان عن غير قصد، ولم تتعمد الإساءة أو انتهاك حقوقه، إلا أن ما حدث منها يدخل تحت إطار لائحة نظام حماية الطفل.

وعلّقت الفاشنيستا السعودية نجلاء عبدالعزيز في الفيديو: «أنا حابة إني أعتذر لكم وحابة أنصح الجميع بالاطلاع على الأنظمة جميعها ومعرفتها لئلا يعذر فيها جهل».

وتعهدت «نجلاء» بألا يصدر منها مستقبلًا مثل هذا الشيء، مطالبة متابعيها بمساعدتها لمعرفة الصواب والخطأ، مضيفة: «ساعدوني شوي وزي ما قولتلكم خير الخطائين التوابين وطبعًا أنا بشر.. نقدر نقولكم الحين نحبكم واستودعناكم الله ونشوفكم على خير».