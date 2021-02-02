قد يكون علاجا فعالا.. علماء يكتشفون بروتينا جديدا لتحييد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

طور علماء جامعة نورث ويسترن ميديسن، بروتينًا جديدًا يعمل كمخادع لتحييد عدوى فيروس كورونا في عضوي الكلى البشري، وهو عضو صغير مصنوع من الخلايا الجذعية في المختبر، وفقا لموقع medicalxpress.

ويعد البروتين أحد أنواع ACE2 (الإنزيم المحول للأنجيوتنسين -2)، وهو المستقبل الذي يستخدمه فيروس كورونا لدخول الخلايا البشرية وإصابتها، والذي يعترض معدل الارتفاع للفيروس التاجي ويخدعه ليرتبط به بدلاً من مستقبل ACE2 الحقيقي في أغشية الخلايا.

وقال الدكتور دانيال باتل كبير الباحثين في الدراسة، إن الفكرة تقوم على إعطاء البروتين لاعتراض فيروس كورونا قبل أن يصل إلى المستقبل الطبيعي في أغشية الخلايا، مضيفًا: "لجعله أكثر فعالية، قمنا بتعديل بروتين ACE2 لتمديد مدة عمله من ساعات إلى أيام، ستكون هذه الميزة حاسمة لاستخدام المريض".

وأضاف إيرل وديل جريكو- أستاذ أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم في فاينبرج، أن النتائج دليل على مفهوم أن بروتين ACE2 سيكون فعالًا في منع وعلاج عدوى كورونا لدى البشر.

وتابع: "في حين أن التطعيم على نطاق واسع هو أفضل طريقة لمكافحة جائحة كورونا، ستكون هناك دائمًا حاجة إلى علاجات للوقاية والعلاج للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين لم يكن اللقاح فعالًا بشكل كامل".