مهم في زمن كورونا.. 14 علامة غير عادية لنقص "فيتامين د" يجب البحث عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض نقص فيتامين د، لأنها لا تجعلك تشعر بالتوعك بالضرورة، ولكنها شائعة بشكل خاص خلال أشهر الشتاء الباردة.

هذه هي العلامات "غير العادية" لنقص فيتامين د التي يجب البحث عنها، فهل يجب أن تفكر في إضافة أطعمة أو مكملات فيتامين د إلى نظامك الغذائي؟.. وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

يشتهر فيتامين د بقدرته على الحفاظ على العظام قوية وصحية، إنه ضروري طوال حياتك، ويتم تصنيعه بشكل طبيعي في الجسم بمساعدة أشعة الشمس المباشرة، لكن أعدادًا كبيرة من الناس لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين (د) في نظامهم الغذائي، وبالتالي فهم معرضون لخطر النقص.

يمكن أن يكون لديك نقص فيتامين د إذا ظهرت عليك عدد من الأعراض "غير العادية".

قد يشعر بعض الناس بالبكاء بشكل خاص إذا لم يحصلوا على ما يكفي من فيتامين (د)، وفقًا للطبيبة الشهيرة سوزي كوهين.

قد تكون أيضًا عرضة للإصابة بنقص الفيتامين إذا كنت تعاني من انتفاخ في المعدة غير مبرر، قد يبدأ بعض المرضى في التنفس بدون سبب واضح، بينما يصاب البعض الآخر بطفح جلدي، كما أن ضعف العضلات يمكن أن يكون أيضا علامة على نقص فيتامين (د).

وكتبت الطبيبة: "إليك بعض العلامات الأخرى غير العادية لنقص فيتامين D في حال كنت تتساءل عما إذا كان لديك أي منها، هناك دراسات عشوائية مضبوطة أكدت أن الأعراض التالية والأمراض ذات الصلة مرتبطة بنقص الفيتامين، وهي الطفح الجلدي، عدم انتظام ضربات القلب، البكاء، التعب، القولون العصبي، الانتفاخ، الكسور، التدهور المعرفي، ضعف العضلات، الاعتلال العصبي، التنكس البقعي، الصفير، ارتفاع ضغط الدم، والالتهابات المتكررة".

إذا كنت قلقًا من احتمال إصابتك بنقص فيتامين (د)، فعليك التفكير في التحدث إلى الطبيب، قد يقترح الطبيب تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د، أو إضافة مكملات غذائية إلى نظامك الغذائي.

يمكن العثور على فيتامين د في عدد قليل من الأطعمة وبكميات صغيرة نسبيًا/ تشمل بعض أفضل المصادر الأسماك الزيتية - السردين والسلمون والماكريل، على سبيل المثال - واللحوم والبيض.

كما يوصى بتناول 10 ميكروجرام من مكملات فيتامين د.

أنت أكثر عرضة للإصابة بنقص إذا كنت تقضي الكثير من الوقت داخل المنزل، أو كنتِ حاملاً، أو تجاوزت 65 عامًا.

بدون ما يكفي من فيتامين (د) في نظامك الغذائي، قد تكون أكثر عرضة للإصابة ببعض الحالات التي تهدد الحياة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري، تشمل بعض أعراض نقص فيتامين د الأكثر شيوعًا التعب والضعف وآلام العظام.

فيتامين د وكورونا

كشفت دراسة عن وجود دليل جديد على أن فيتامين (د) يمكن أن يحمي الناس من فيروس كورونا، بعدما أكد العلماء أن البالغين الذين يعانون من نقص في المغذيات هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، جاء ذلك بعد أن أجرى علماء بريطانيون اختبارا لـ72٪ من العاملين في الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، الذين يفتقرون إلى الفيتامين، ولم يجدوا أجساما مضادة كافية لمحاربة كوفيد، مقارنة بنسبة 51% فقط لأولئك الذين لديهم كمية كافية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجدت العديد من الدراسات التي أجريت منذ ظهور الوباء، أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19 ليس لديهم ما يكفي من فيتامين (د) في أجسامهم، وقد أدى ذلك إلى دعوات للأطباء لتناول مكملات الفيتامين، والتي ليس لها آثار جانبية خطيرة، لمحاربة المرض.