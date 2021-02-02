رقص كنزي عمرو دياب على «إنستجرام».. ومتابعيها: شبه جنيفر لوبيز «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها وهي ترقص برفقة صديقتها.

ونشرت «كنزي» مقطع الفيديو الذي ظهرت من خلاله برفقة صديقتها وهي ترقص، وفي مقطع فيديو آخر ظهرت وهي تضع مساحيق التجميل، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات من أصدقائها وبعض المتابعين: «فيكي شبه من دنيا سمير غانم.. كأنك زينة مامتك.. بقيتي شبه جنيفر لوبيز مش محتاجة مكياج.. أنتي حبيبتي».

وكانت كنزي نشرت قبل أيام، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة قديمة لها مع والدتها زينة عاشور.

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة مع شاب

وأثارت كنزي عمرو دياب، الجدل بنشرها صورة جمعتها بشاب يدعى بادر الرملي، وظهرت كنزي في أحضان الشاب، وهي مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، وأرفقت تعليقًا على الصورة «كل سنة وأنت طيب».

وفي نوفمبر الماضي، ظهر الشاب أيضًا برفقة «كنزي»، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بتطبيق «إنستجرام»، وهما بملابس البحر على ظهر أحد اليخوت وسط المياه، وحازت الصورة وقتها على الكثير من الإعجابات، بينها إعجاب زينة عاشور والدة «كنزي».