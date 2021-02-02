بعد تسببه في الخسارة.. زوجة محمود علاء مدافع الزمالك: «الكلاب تعوي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب إطلاق الحكم صافرة مباراة الزمالك وغزل المحلة، ضمن مباريات الدوري المصري، نشرت إيمي، زوجة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود علاء، رسالة غامضة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وشاركت زوجة مدافع الزمالك عبر خاصية القصص المصورة صورة مدون عليها «الكلاب تعوي».

وكان مدافع الزمالك محمود علاء مدافع نادي الزمالك أثار غضب جماهير الفارس الأبيض مجددًا، بعدما تسبب في هدف فريق غزل المحلة الأول، بعد أن أخرج الكرة بطريقة خاطئة داخل منطقة الجزاء.

ويعد خطأ مدافع الفريق هو الثاني عقب خطأ مشابه بمباراة القرن أمام الاهلي، والتي تسببت في هدف اللاعب محمد مجدي قفشة لاعب الأحمر، ما أدى إلى خسارة اللقب.

وخسر الفريق الأبيض اليوم المباراة أمام فريق غزل المحلة بهدف مقابل هدفين، ليفقد الفريق الأبيض 3 نقاط هامة في مشواره بالمسابقة.

المحلة يفجر المفاجأة ويفوز على الزمالك

وفجّر فريق غزل المحلة مفاجأة لجمهوره من العيار الثقيل، بتحقيق الفوز على الزمالك 2\1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم، على ستاد المحلة في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري العام.

الزمالك في صدارة الدوري المصري

وتوقف رصيد الزمالك بهذه النتيجة عند 23 نقطة في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

طرد فرجاني ساسي خلال المباراة

وخلال المباراة تعرض فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد من جانب محمد الحنفي، حكم مباراة الزمالك وغزل المحلة، ومن المنتظر أن يتم إيقافه خلال المباراة المقبلة للفريق الأبيض.