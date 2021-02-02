للأمهات.. 7 طرق لمعرفة ابنك يتعاطى المخدرات أم لا

القاهرة - سمر حسين - ماما

أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر على مدمني المخدرات، التي تشير إلى إدمان الأبناء، حيث أكد الصندوق ردا على سؤال إحدى الأمهات على موقعه الرسمي، أن الأعراض تتمثل فيما يلي:

- سرعة الانفعال .

- عدم النوم مع عدم القدرة على التركيز والاستيعاب.

- الميل للإكتئاب.

- تظهر على المدمن أعراض انسحاب جسمانية، مثل الهمدان بالجسم وألم فى المفاصل والظهر.

- ضعف الشهية.

- فى حالة الإدمان على الهيروين فإن الأعراض الجسمانية والنفسية تكون أشد حيث يعاني المدمن من الإسهال والرشح وقد يصل الأمر للهذيان والاختلاط العقلي.

- إجراء التحاليل الطبية من تحليل البول للكشف عن وجود آثار العقاقير المختلفة فى الجسم.

كيفية الوقاية من الادمان

وناشد الصندوق أولياء الأمور باتباع التعليمات التالية للحفاظ على الأبناء تتمثل فيما يلي:

- تعليم الأبناء الحقائق والمخاطر الناجمة عن استعمال المخدرات.

- تعليمهم المبادئ الأساسية للصحة العامة وطرق حماية أنفسهم وأهمية ذلك للحياة الصحية السليمة.

- حسن تأديبهم وإظهار حرمة تجربة وتعاطي المخدرات وأثرها على النفس والمجتمع وتذكيرهم بكل ما جاء من آيات عن الخلق السليم والحفاظ على النفس.

- أن يكون هناك حدود لسلوك الأبناء ويجب عدم السماح بتخطي هذه الحدود، فلا يجوز مثلا للأبناء تدخين السجائر أو شرب الخمور، مما قد يؤدي بهم إلى الانهيار وإلى تعاطي الهيروين ومختلف أنواع المخدرات.

- مساعدة الأبناء على اكتساب المهارات التي ترفع من قدراتهم المعرفية، فتساعدهم على الثقة في أنفسهم وعدم السعي إلى خلق أوهام من خلال حصولهم على الثقة في النفس نتيجة لتقليدهم الآخرين.

- التزام الأب والأم بالحدود الدينية السليمة وعدم تخطيهم لهذه الممنوعات هو أساس لسياسة أسرية سليمة.

- العقاب الذي يحدث يجب أن يكون واضحا للأبناء، ويكون التنبيه إليه من خلال حديث إيجابي.