تونسية تفرق بين مصري وزوجته.. والزوجة: «عاملة له عمل وهتخطف عيالي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياتها الزوجية لم يعكر صفوها شيئا، حيث كانت تعيش «س.أ»، حياة هادئة مع زوجها «أ.ع»، بصحبة أطفالهما الثلاثة، حتى ظهرت امرأة أخرى وبشكل مفاجئ في حياة الزوج، الذي يعمل مهندسًا، وبدأت في افتعال المشكلات للتفريق بين الزوجين.

بداية العلاقة بدأت من على «فيس بوك»

«حياتنا كانت ماشية كويس طول عمرها، وجوزي كان كويس معايا أنا وولاده، مشوفناش منه حاجة وحشة قبل كده، لحد من شهرين بس، أتعرف على واحدة تونسية اسمها تقوى، من على الفيس بوك، وبدأوا يتكلموا مع بعض كل يوم، واكتشفت إن الست دي عايزة تتجوزه بأي شكل، حتى لو هتكون زوجة تانية، بس في الفترة الأخيرة بدأت تطلب منه يطلقني».. حسب «س.أ» خلال حديثها مع «هن».

الزوجة: جوزي أتغير معايا تمامًا وكأنه معمول له عمل

تحول تام في تصرفات الزوج، مع زوجته وأطفاله الثلاثة، ظهر خلال الفترة الأخيرة، إذ تفاجئت «س.أ» بانفعالات زوجها معها وأبنائها، «تصرفات جوزي بقت مريبة وصعبة الفترة الأخيرة، مبقاش طايقني أنا وولاده، وعلى طول زعيق وعصبية وصوت عالي، وبدأت أحس إن الست التونسية دي عاملاله عمل، لأنه عمره ما كان كده معايا، واكتشفت إنها طلبت منه يطلقني عشان يتجوزها وهو بيفكر في ده، ولما عرف إني مسكت تليفونه وشوفت الرسايل اللي بينهم غير الباسورد بتاعه ومبقتش عارفة هو ناوي على إيه».

اتفاق على الاختطاف والزواج خارج مصر

لم تتوقف مؤامرات السيدة التونسية على تحريض «أ.ع» على طلاق زوجته فقط، بل طالبت منه اختطافها لأولاده خارج مصر، كي تتمكن هي من تربيتهم، «لما قريت الرسايل اللي بين جوزي والست دي، لاقيتها بتقوله طلقها وتعالى أنت وولادك تونس وهنتجوز وانا هربيهم، ولما سألها إزاي قالتله اعمل لهم باسبورتات وسفرهم من وراها، يعني عايزة تخطف عيالي وجوزي مني، ومن وقتها وأنا عايشة في قلق ورعب وبخاف أسيب ولادي لوحدهم معاه لياخدهم مني ويسافر».