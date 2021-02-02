«ريحانة».. مبادرة نسائية لتمكين الفتيات ودعمهن نفسيًا: نستهدف المتميزات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدفهم هو تمكين الفتاة بكل ما تحتاج من مهارات، لجعلها قادرة على القيام بدورها كفتاة وسيدة مؤثرة على أكمل وجه، فضلًا عن تأهيلها نفسيًا وصحيًا، إلى جانب تزويدها بكافة المعلومات من الناحية القانونية حال تعرضها للوقوع في المشاكل، وانتهاك كينونتها وأنوثتها، فكانت تلك أهداف مبادرة «ريحانة»، التي استهدفت الفتيات بدءًا من عامهن الـ13 حتى الـ17، من مختلف المحافظات، والتي تنطلق تحت رعاية قرينة الرئيس السيسي.

«نحرص على ضم النماذج المشرفة من رائدات الأعمال والمتميزات في مختلف المجالات، وتزويد المراهقات من الفتيات بالعديد من الأنشطة والمعلومات الحياتية، كالتوعية الصحية ومتغيرات البلوغ والطرق الصحيحة للتعامل معها إلى جانب الإتيكيت والأخلاق العامة والقانون الخاص بالفتاة، مرورًا بالجلسات النفسية الجماعية»، كانت هذة أهم الورش والمواد العلمية التي تتناولها مبادرة«ريحانة»، وفق سميحة علي، المنسق الإعلامي للمبادرة.

وتابعت المنسق الإعلامي، خلال حديثها لـ«هن»، ساردةً تفاصيل المبادرة المخصصة لدعم الفتيات: «هذه المبادرة قائمة لمدة أسبوع كامل من بداية فبراير، حتى يوم 7، متبنية شعار لتكوني أنتِ الغد، بمشاركة170 فتاة من 17 محافظة، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع فريق أثر».

تم اطلاق اسم«ريحانة»، على هذة المبادرة، نسبةً إلى أول مجلة نسائية تؤسسها مصرية وهي الصحفية جميلة حافظ، والتي صدرت في عام 1907، لتكون من أول صور مشاركة المرأة المصرية في مختلف المجالات، والتي نادت بها الرائدة نبوية موسى.

وعن الموضوعات التي تتبناها المبادرة، قالت: «تضم الكثير من الموضوعات كالقيادة النسوية وريادة الأعمال والعمل الجماعي والاتصال والصحة والتغذية وقانون المرأة والإتيكيت».