بلفظ خادش.. هيفاء وهبي ترد على متابعة تمنت لها الموت «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قررت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الرد على متابعة أساءت لها في تعليق على إحدى صورها، وكان تعليق المتابعة على صورة الفنانة: «غيروا العنوان من الأولى بجمال العيون إلى الأولى في الفحشاء والدعارة يا ريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر شيطانية في صفة إنسان».

وقررت «هيفاء» الرد، إذ أعادت نشر تعليق المتابعة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، قائلة: «التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصًا اللي بالعربي إذا دلت على شيء فهو أنو أصحابها ناس... ثقتهم بنفسهم صفر».

وتابعت «هيفاء»: «لازم كل دولة تمنع أي ابن حرام أنو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لأن ما يحصل جرائم إنسانية يجب أن يعاقب عليها القانون».

واستطردت الفنانة اللبنانية في تعليقها: «وللأسف أغلبها تعليقات من بنات خليني أنصحك يا حاقدة الرجل عمره ما حيهتم بوحدة لما يعرف أنها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لأنه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير يا حمارة والأنثى الحقيقة هي من تدعم المرأة وليس العكس».

هيفاء وهبي بالحجاب

وكانت الفنانة اللبنانية لفتت الأنظار، خلال أحدث جلسة تصوير ظهرت من خلالها وهي مرتدية أزياء رياضية، مع حجاب أسود، كما أمسكت في يديها حقيبة صغيرة الحجم، ووصل سعر الحقيبة إلى 1300 دولار أمريكي، ما يعادل 20 ألف جنيه مصري، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لماركة الأزياء «بالنسياجا».

آخر أعمال هيفاء وهبي

ويعرض للفنانة هيفاء وهبي عبر منصة «شاهد vip» مسلسل «أسود فاتح»، من بطولتها وبمشاركة عدد من الفنانين منهم معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف.