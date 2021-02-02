إعلان عمرو دياب الجديد يثير التعاطف مع دينا الشربيني: «نفس حركتهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استمر إثارة الجدل والحديث حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، خاصة بعد تداول صورة للهضبة برفقة الإعلامية إنجي كيوان، التي استعان بها كموديل لإعلانه الجديد عبر «السوشيال ميديا».

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات على صورة الهضبة وإنجي كيوان، في إعلان عطره الجديد، جاء بالمقارنة للصورة الشبيهة التي جمعت أيضًا الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، أثناء تصويرهما كليب أغنية «أماكن السهر»، إذ أن التشابه بين الصورتين كبير.

وبسبب هذه الصورة تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني، لفترة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعدما تعاطف معها الكثير من المغردين.

رواد تويتر: إزاي تجرح دينا كدا

وكانت أبرز تعليقات المغردين: «حاسه إني عايزة أروح أواسي دينا الشربيني دلوقتي»، بينما تعليق آخر: «بجد على أد ما بحب عمرو دياب على أد ما مضايقة من صوره مع البنت دي إزاي يجرح دينا الشربيني بالشكل ده».

وجاء تعليق آخر في تغريدة: «بيعمل كل قعداته ومسكاته وحركاته مع دينا واضح أنها مأثرة فيه وإلا ماكانش عمل كل ده.. ليه كل ده بتحبها أرجعلها».

عمرو دياب: صور إعلان جديد

وفي الوقت ذاته، ورغم التعليقات المتعلقة شارك الهضبة عمرو دياب، متابعيه، عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على «إنستجرام»، صورًا لأحد الأخبار التي توضح أن صوره مع إنجي كيوان، من خلال كواليس مشاركتها معه في إعلانه الجديد الخاص بأحد العطور التي تحمل اسمه أيضًا.

وأن الاعلان سيكون من إخراج طارق العريان، ويتم تصويره على أنغام أغنية «وأنا معاك».

من هي الإعلامية إنجي كيوان

- إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليًا.

- تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي.

- كانت تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

- متزوجة من إعلامي تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ابن واحد.

- شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.

- شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.