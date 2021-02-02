«ناجي» يبحث عن زوجته الألمانية وطفلته بعد اختفائهما: «مش عارف أعيش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حيرة وقلق مستمرين على مدار اليوم، مع فقدان القدرة على النوم، هي حالة ناجي مطر، صاحب الـ37 عامًا، الذي بات يجوب الشوارع والطرقات بحثًا عن زوجته الألمانية فاطيمة شهابي، البالغة من العمر 32 عاما، وطفلته ملك صاحبة العامين، المتغيبتين عن المنزل، منذ أكثر من 15 يومًا، لكن دون جدوى.

الزوج يسرد تفاصيل الاختفاء

«يوم 17 يناير رجعت من الشغل للبيت عادي زي أي يوم، وفجأة ملقتش مراتي ولا بنتي، ودورت عليهم في كل مكان حتى أصحابها، ولاقيتها سايبة موبايلها وواخدة هدومها وهدوم بنتي معاها، ومن وقتها وأنا هتجنن مش عارف أعيش من غريهم، وعايز أطمن عليهم هما كويسين ولا لا».. حسب ناجي عطا، خلال حديثه لـ «هن».

الزوجة تحمل الجنسية الألمانية

ويكشف الزوج أن زوجته التي تدعى «فاطيمة» من أصول لبنانية وتحمل الجنسية الألمانية، لكنها تتحدث العربية بطلاقة، «مراتي من أصول لبنانية ومعاها الجنسية الألمانية بس بتتكلم عربي كويس جدًا، ومحصلتش بينا أي مشاكل قبل اختفائها أو حاجة تدل إنها هتسيب البيت، احنا بس شدينا شوية مع بعض قبل اختفائها بـ3 أسابيع، بس كانت مشكلة بسيطة جدا واتصالحنا بعدها وكنا كويسين جدا مع بعض».

الزوج: عايز أطمن على بنتي

«أنا دلوقتي عملت محضر باختفائهم برقم 1277، ولفيت عليهم في كل مكان وروحت السفارة الألمانية يمكن تكون سافرت بس رفضوا يدوني أي معلومات عنها، ومش عارف دلوقتي هما كويسين ولا لا، وهما هنا في مصر ولا لا».. حسب الزوج المكلوم.

ويوجه الزوج لزوجته رسالة عبر «هن»، قائلا: «يعني لو حبيتي ترجعي بلدك أو حتى تطلبي الانفصال أنا هعمل ده، إنما بنتي ذنبها إيه، أنا عايز أطمن عليهم وعلى بنتي لأنها طفلة مش هتستحمل أي بهدلة، أنا مبنامش ولا عارف أعيش».