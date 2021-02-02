إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ساحرة.. وإنجي المقدم بإطلالة هادئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ريا أبي راشد:

ارتدت الإعلامية رايا أبي راشد فستان طويل باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وجوانتي باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- هدى الأتربي:

طلت الفنانة هدى الأتربي بفستان باللون النبيتي بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق وأسورة، وتركت شعرها منسدلا.

- إنجي المقدم:

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز غامق مع بالطو باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- تارا عماد:

أما الفنانة تارا عماد ارتدت تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- رانيا يوسف:

تألقت الفنانة رانيا يوسف ببلوزة باللون النبيتي مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- بسنت شوقي:

ارتدت أيضا الفنانة بسنت شوقي فستان قصير باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- سيرين عبد النور:

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بفستان طويل باللون الأسود شفاف من أعلى، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- داليا مصطفى:

طلت الفنانة داليا مصطفى بسويت شيرت باللوني الأبيض والموف مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.