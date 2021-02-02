كورونا اليوم: اكتشاف مضاعفات جديدة وخطيرة.. واحذر هذه التغييرات الجلدية الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

احذر 3 تغييرات جلدية للسلالة الجديدة

تشير دراسة جديدة إلى أن هناك ثلاثة تغييرات جلدية قد تظهر قبل الأعراض الأخرى، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

وحددت البحث المنشور في المجلة الأمريكية لعلم الأمراض الجراحي ثلاثة تغيرات جلدية يمكن أن تشير إلى ظهور كوفيد-19، ووجدت الدراسة أن تورم الأصابع والطفح الجلدي وخلايا على شكل النحل تشير إلى الإصابة بعدوى كوفيد-19.

بشرى سارة للمواليد

وجد فريق من الباحثين من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا وكلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 في مشيمة العديد من النساء اللائي ثبتت إصابتهن بـ كوفيد-19 أثناء الحمل.

في دراستهم المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، تصف المجموعة النتائج التي توصلوا إليها بعد فحص العديد من النساء الحوامل المصابات بـ كورونا والمشيمة التي تم ولادتها مع أطفالهن، وفقا لموقع "medicalxpress"، وبحث الفريق عن وجود الفيروس والأجسام المضادة التي تنشأ كجزء من الاستجابة المناعية، وجد الباحثون الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 في 83 من المشيمة، تشير هذه النتيجة إلى أنه من المحتمل أن تكون الأجسام المضادة قد شقت طريقها إلى الأطفال، مما وفر لهم الحماية من الفيروس.

لماذا يكون المرض بعد التطعيم "أمرًا جيدًا"؟

وفقا لصحيفة " express" البريطانية، تعمل اللقاحات عن طريق إدخال نسخة آمنة من الفيروس إلى جهاز المناعة لدى المريض، عند التطعيم، يحتاج الجهاز المناعي للشخص إلى الشعور بالخطر قبل الاستجابة، شرط الخطر يعني أن الجهاز المناعي مبرمج على عدم الاستجابة ما لم يتم تحديد تهديد واضح، تعمل اللقاحات عن طريق خداع الجسم ليعتقد أنه مصاب بأعراض تحدث كدليل على نجاحه في ذلك.

عادة ما تحدث الحمى والتعب والعلامات الأخرى المرتبطة بعدوى COVID-19 بسبب الاستجابات المناعية وليس الفيروس نفسه، تشمل الآثار الجانبية والأعراض التي يسببها اللقاح احمرارًا وانتفاخًا في موقع الحقن، وتيبس وألم في العضلات، وتورم في الغدد الليمفاوية، وإذا كان اللقاح قويًا بدرجة كافية، حتى الحمى، يدعي الخبراء أن هذه الآثار الجانبية ترجع إلى توازن تصميم اللقاح الذي يزيد من الحماية والفوائد مع تقليل الآثار الجانبية غير المريحة، مهما كانت ضرورية.

اكتشاف مضاعفات جديدة وخطيرة لـ "كوفيد-19"

وصف أطباء بريطانيون أول حالة سريرية للعمى القشري الدائم، كأحد مضاعفات "كوفيد-19"، لم يسبق لهم ملاحظة أي شيء مماثل سابقا.

وتشير مجلة Cureus، إلى أنه خلال فترة جائحة "كوفيد-19" اكتشف الأطباء عددا كبيرا من المضاعفات العصبية لهذا المرض، بما فيها الصداع والدوخة واعتلال الدماغ والهذيان والتهاب السحايا والتهاب الدماغ والتهاب النخاع المستعرض الحاد، اضطراب حاستي الشم والذوق، ووفقا للعلماء جميع هذه المضاعفات سببها وصول الفيروس التاجي المستجد مباشرة إلى الدماغ والتهاب الشبكات العصبية، وفقا لروسيا اليوم.

العمى القشري: هو فقدان تام لحاسة البصر، بسبب إصابة الفصوص القذالية للدماغ، ولكن في هذه الحالة تبقى حدقة العين (البؤبؤ) تتأثر بالضوء، وتصنف هذه الحالة على أنها ضعف بصري عصبي.