تنسيقات شتوية من إلين سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 07:46 مساءً - إلين سليمان، عارضة أزياء سعودية تحرص على التألق بخيارات الأزياء العصرية بالأسلوب الشبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث حققت شهرة مميزة خلال فترة قصيرة، واستطاعت أن تصبح خبيرة تجميل شهيرة على مستوى دول الخليج العربي، وذلك يعود لذوقها وأناقتها المواكبة للعصر الحديث، ولفصل الشتاء الحالي نلهم مُحِبَّاتها أبرز التنسيقات الشبابية لخيار أنيق ومميز.



تنسيقات الأزياء الرياضية للشتاء

الأزياء الرياضية



تعتمد إلين سليمان على خيارات الأزياء الرياضية لمظهر مريح ومناسب للشابات، لذا تأنقت ببنطال رمادي من القطن مرتفع الخصر مع بلوزة صفراء ومعطف منفوخ باللون الأصفر لخيار عصري ناعم، وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببلوڤر وبنطال مصنوعين من قماش القطن البرتقالي للمسة شبابية، وأكملته بتسريحة الضفائر للشعر لخيار مميز، كما أطلت ببنطال رمادي مع "هودي" بدرجة فاتحة من الرمادي، وزينت مظهرها بصديري منفوخ باللون الأسود.

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إطلالات شتوية بأسلوب الكاجوال

إطلالات شتوية



تفضل الكثيرات من الشابات اعتماد الأزياء الكاجوال في مظهرهن اليومي، لذا ارتدَتْ إلين سليمان تنورة بليسيه باللون الأزرق النيلي مع بلوزة سوداء ومعطف طويل أسود مزين بطبعات اللون البني، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج البرونزي مع تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين، وفي الإطلالة الثانية نسقت بليزر بنيًّا قصيرًا مع بنطال من القطن البني بدرجة فاتحة، وحذاءً رياضيًّا وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض لمظهر ناعم بلمسة عملية، كما اختارت بنطالًا واسعًا وبلوزة باللون السماوي مع قميص شتوي بكاروهات اللون الأزرق، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء وحذاء رياضي ولجأت من الناحية الجمالية للمكياج الزهري مع تسريحة الشعر المنسدلة على أحد الكتفين.



خيارات عملية بأسلوب عصري

خيارات عملية



تلجأ إلين سليمان للقطع والتنسيقات العصرية في خياراتها العملية المختلفة، لذا تألقت ببنطال وبلوزة واسعين باللون الأبيض مع البليزر البني، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود لأناقة حيادية ناعمة، وسرحت شعرها بأسلوب مموج مع المكياج الترابي، وفي خيار أكثر شبابية تجملت ببنطال من الجلد المصمم بطبعات جلد الثعبان مع معطف الترنش البني، وأكملت مظهرها ببوت أسود طويل وتسريحة منسدلة للشعر.

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