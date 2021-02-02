كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 07:46 مساءً - في الثامن والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الفائت، اختُتمت عروض أسبوع باريس للأزياء الراقية، والتي قُدمت على المنصة الرقمية أو من خلال فيدويوهات مصوّرة، أو حتى عند بعض دور الأزياء كانت عبارة عن عرض تقليدي مع غياب تام للحضور.

إبداع المصمّمين لم يقف عند حدود القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، بل تخطى كل العراقيل، فقدموا مجموعات فاخرة ومميّزة ستعنون إطلالاتك في الصيف المقبل.



تطريزات غنيّة

ألكسي مابيل

Dior Couture



ظهرت فساتين هوت كوتور لربيع وصيف 2021 بتطريزات ناعمة وأخرى سيطر عليها أسلوب التطريز المعقّد. وكأن المصمّمين أرادوا أن يمنحوا المرأة قطعة فاخرة أشبه بلوحة فنيّة باهظة الثمن! فرأينا التطريز في مجموعة ديور كوتور وألكسي مابيل وغيرها من المجموعات...

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تصاميم ناعمة

فندي

فالنتينو



بعض المصمّمين أرادوا هذا الموسم أن يتحدّوا مفهوم الأزياء الراقية، ليثبتوا بأن أناقة الإطلالة لا تحتاج إلى الكثير من الترف والتعقيد في تنفيذ الملابس. فقدموا فساتين بمنتهى البساطة، يمكنك أن ترتديها في السهرات مع إكسسوارات مميّزة أو مجوهرات فاخرة، كما بإمكانك أن تتألقي بها في ساعات النهار. وهذه التصاميم رأيناها في عرض فالنتينو وفندي وغيرها من العروض.

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لمسة الكشكش

جيامباتيستا فالي



يكاد الكشكش أن يكون الرفيق الدائم للأزياء الراقية، فنراه يحضر بقوّة في أسبوع باريس مع كل موسم جديد. يتنقّل الكشكش بين الفساتين الطويلة أو القصيرة، وبين التنانير المنفوخة والتي تغطي الكاحل لتبدو كأزياء الغجر، وكذلك لا يغيب الكشكش عن تصاميم القمصان التي يُبدع المصمّمون في اختيار شكل أكمامها. رأينا الكشكش في عرض جيامباتيستا فالي على فساتين بأحجام ضخمة بدت معها العارضات كدمية غجرية جذابة.

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طبعات الأزهار

Viktor&Rolf

أرماني بريفيه



ليس هناك أفضل من الأزهار رسماً ليعكس انتعاش موسم الربيع والصيف. ومن هنا، ارتأى المصمّمون أن يعتمدوا هذه الطبعة على بعض تصاميم فساتين الكوتور التي قدّموها. وتنوّعت الأزهار بأحجامها وألوانها، لترقى إلى ذوق كل سيّدة تبحث عن إطلالات مرحة ومنعشة وراقية في الوقت نفسه. ومن الدور التي أدخلت طبعة الأزهار على مجموعة أزيائها الراقية، دار فيكتور أند رولف ودار أرماني بريفيه.. وهما بالتأكيد ليستا الوحدتين اللتين اعتمدتا هذه الصيحة.

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