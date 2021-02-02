موديلات جلابيات دانتيل للمناسبات الهامة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 07:46 مساءً - تمنحك الجلابية مظهرا شرقيًّا مميزًا بكونها قطعة مريحة تناسب كل فتاة خليجية في إطلالاتها اليومية، وحتى في مناسبات المساء العائلية، لذا نرصد لكُنَّ أبرز تصاميم جلابيات الدانتيل من وحي مدونات الموضة والممثلات على مواقع التواصل الاجتماعي، فاعتمديها لأناقتك.



جلابية مزينة بالدانتيل من فاطمة المهنا

جلابية دانتيل من فاطمة المهنا



تعتمد خبيرة التجميل البحرينية فاطمة المهنا على تصميمات الجلابيات في مظهرها اليومي بشكل كبير، حيث تعبِّر عن الثقافات والعادات العربية، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بجلابية سوداء مطرزة بالذهبي في الجزء العلوي وطُرزت بالأبيض في أطراف الأكمام بطريقة عصرية، وزينت مظهرها بحزام للخصر مع إكسسوارات سوداء، ولجأت من الناحية الجمالية للمكياج المرتكز على درجات اللون الزهري والبني لخيار مميز.

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روان المرجبي بجلابية من الدانتيل

روان المرجبي بجلابية من الدانتيل



تفضِّل مصممة الأزياء وخبيرة المكياج العمانية، روان المرجبي، اعتماد الأزياء الخليجية في مظهرها اليومي بشكل كبير لذا أطلت في إحدى صورها على إنستجرام بجلابية بيضاء مطبعة بزهور بنية ومزينة بقماش الدانتيل الأخضر المزين بطبعات الزهور في أطراف الأكمام والجزء العلوي من التصميم لخيار مميز، وأكملت مظهرها بحجاب أخضر ومجوهرات فضية لليدين مع حذاء بكعب أخضر.

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هدى صلاح بجلابيات مزينة بالدانتيل

هدى صلاح بجلابية مزينة بالدانتيل



لجأت الممثلة التونسية، هدى صلاح، للجلابيات في مظهرها اليومي بشكل كبير، ومن أبرز خياراتها ارتدَتْ جلابية بيضاء مزينة بقماش ذهبي مطرز بالفوشيا مع أكمام واسعة من الدانتيل الأبيض، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل مع الضفائر العلوية لأناقة شبابية مميزة.

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جلابيات فاطمة العبد الله بقماش الدانتيل للأمهات

جلابية مزينة بالدانتيل فاطمة العبدالله



فاطمة العبد الله، ممثلةٌ ومقدمة برامج كويتية، تحرص على تنسيق إطلالاتها بالجلابية بشكل أنيق، لذا ظهرت بجلابية بيج مطرزة في الأعلى بالأخضر والذهبي والبنفسجي مع جيوب بسيطة في الجانبين، وزُينت أطراف الأكمام بقماش الدانتيل الأخضر للمسة مميزة، واختارت في إطلالة أخرى جلابية باللون البيج مخططة بالعرض ومزينة بالزهور البيضاء بشكل أنيق، وأُكمل التصميم بقماش الدانتيل الأبيض في الأطراف السفلية.

وفي الإطلالة الثالثة تألقت بجلابية من الساتان الزهري المزين بفصوص كريستالية وبقماش الدانتيل الأسود في الأسفل وفي أطراف الأكمام.