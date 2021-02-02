حيل بسيطة للعناية بالبشرة من بيلا وجيجي حديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 07:46 مساءً - أياً يكن نوع بشرتك، بإمكانك الأخذ بنصائح العارضتين العالميتين جيجي وبيلا حديد، التي ستمنحك بشرة مشرقة وشابة وخالية من الشوائب. وفي هذا المقال، يقدمان لك مجموعة حيل بسيطة للعناية بالبشرة لتحافظي على بشرة صحية ومتوهجة على الداوم، نرصدها لك في هذا المقال.



مستحضرات ذات صيغ حمضية

الأحماض ضرورية لصحتة البشرة



بإمكان كل امرأة أن تتعامل مع المشاكل التي تعاني منها بشرتها إذا اختارت منتجات العناية بالبشرة المناسبة، خصوصاً المنتجات التي تحتوي على الأحماض، هذا ما تؤكده الأختان بيلا وجيجي حديد. ولحسن الحظ، يتوافر الكثير من مستحضرات التجميل التي تعنى بصحة البشرة، ذات التركيبات الحمضية ذات الفوائد الكثيرة لصحة البشرة. يمكنك مثلاً، استخدام المستحضرات الغنية بحمض اللاكتيك، أو حمض الغليكوليك، أو الاثنين معاً، فهي من الأحماض الضرورية للبشرة متعددة الاستخدامات، إذ تساعد في مكافحة ظهور البقع الداكنة والتجاعيد والخطوط الدقيقة، وتحسين مظهر البشرة وتعزيز صحتها.

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ماسك الوجه

ماسك الوجه



غالباً ما تتحجج كثيرات من النساء بضيق الوقت لتبرير عدم استخدام ماسك الوجه، في وقت يعد ركيزة أساسية في روتين العناية بالبشرة لأي امرأة، وهذا ما تؤكده العارضتان العالميتان جيجي وبيلا حديد. فهما يعتمدان يومياً ماسكاً للوجه مختلفاً عن الآخر، خصوصاً ماسك الوجه الذي يتم استخدامه على البشرة طوال ساعات الليل وحتى الصباح. حيث أن ماسك الماسك الوجه يمد البشرة بالترطيب والمغذيات الضرورية للحفاظ عليها نضرة وذات مظهر شبابي. احرصي على اختيار ماسكات الوجه المناسبة لنوع بشرتك ومتطلباتها لتحصلي على النتائج المرجوة منها.

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مزج المنتجات

مزج مستحضرات العناية بالبشرة



تعشق بيلا وجيجي حديد لعبة المزج بين مستحضرات العناية بالبشرة، وتدعوان المرأة الى عدم التردد في تجربتها. بإمكانك مثلاً صنع كوكتيل من أنواع عدة من سيروم الوجه، التي تناسب نوع بشرتها، أو خلط بعض العلاجات والمنتجات التي تمد البشرة بالمغذيات الضرورية.

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الملاعق الباردة

الملاعق الباردة



على رغم أنهما تمتلكان القدرة على شراء أفخر منتجات العناية بالبشرة، إلا أن بيلا وجيجي لا يتخليان إطلاقاً عن الملاعق الباردة، التي تعد علاجاً فعالاً لتهدئة البشرة والتقليل من الانتفاخات تحت العين، وتعزيز الدورة الدموية في الجلد، مما يمنحهما بسرة متوردة بشكل طبيعي ومشرقة، رغم وجودهما الدائم تحت الأضواء.

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