سكينيماليزم الأقوى هذا العام للعناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 07:46 مساءً - ودّعي الطبقات الكثيرة من الكريمات إلى المكياج التي كنت تضعينها قبل جائحة كورونا، واستقبلي موضة جديدة وفريدة من نوعها فرضها هذا الوباء علينا. إنها أحدث صيحة جمالية للعناية البشرة تدعوك لمشاهدة بشرتك على طبيعتها بشكل يومي، معرفة مشاكلها، تقبل ذاتك كما أنت من دون تغطية وبالتالي معالجة بشرتك للحصول على بشرة صحية من دون شوائب.

ما هي صيحة Skinimalism ؟

جمال طبيعي

هي كلمة منقسمة إلى شقين الأولى بشرة والثانية أقل، أي عناية بالبشرة بأقل حد ممكن من وضع المكياج والمستحضرات. ففي عام 2019 سيطرت المنتجات التجميلية الكثيرة والصحيات التي اُجبرنا على تطبيقها جميعاً اتباعاً للموضة من كريم الترطيب، السيروم، كريم الحماية، تأسيس البشرة، كريم الأساس، الكونتورينغ والبلندينغ والبلاش والهايلايتر وغيرها وغيرها من الطبقات التي تمحو طبيعة بشرتنا وتنسينا ما نعانيه. لتأتي جائحة كورونا وتقعدنا في البيت من دون الحاجة إلى استعمال أي من هذه المساحيق التي لا تعد.

إذاً لماذا وكيف بررت السكينيماليزم ولماذا هي الأقوى في هذا العام؟

جاءت ووفقاً لدراسات محركات مواقع البحث إذ تبين أن أكثرما بحثت عنه المرأة وهي في المنزل هو كيف تحصل على بشرة نضرة من دون وضع مكياج أو كيف تبرز بشرتها بشكل صحي من دون اللجوء إلى التغطية الكبيرة. خصوصاً أنها عانت من أزمة نفسية إلى جانب مشكلة الماسكنية التي تسببت بها ارتداء الماسك بشكل يومي وإلى جانب هذا كله هناك عوامل الطقس الذي زاد من مشاكل البشرة . كذلك تبين من خلال استعمال محركات البحث ، إتجاه المراة إلى العناية المنزلية ببشرتها هذا وأكثر دفع الإختصاصيون لتشجيع المرأة واطلاق هذه الصيحة وتغير بعض مفاهيم عالم الجمال. كذلك الأمر في عالم الأزياء فبحثت المرأة عن الثياب المريحة أكثر لها.

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السكينيماليزم هي العناية بالبشرة ووضع مكياج بشكل بسيط فكيف نطبقها:

العناية بالبشرة ووضع مكياج بشكل بسيط

يوغا للوجه:

لإخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، فإن يوغا الوجه تبدو سلسلة : من تمارين الوجه التي يُعتقد أنها تساعد على الاسترخاء وتقوية عضلات وجهك . أحد هذه التمارين هو نفخ النفس في وجنتيك، ثم حبسه، ثم إطلاقه لمنع وجنتيك من أن تبدوان مجوفة. وللتخفيف من تجاعيد حول الفم التعبيرة فيمكنك الإبتسام العريض من ثم ذم الشفايف. يمكن أيضًا تحقيق فوائد يوغا الوجه من خلال استعمال أدوات غواشا أو بكرات اليشم أي الرولر التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية ومعالجة بهتان البشرة.

عناية طبيعية:

العناية بالبشرة في المنزل بخلطات صنع يديك: لم يكن لدى المرأة أو نحن الوقت للارتجال للعناية بالبشرة في المنزل فلجأن إلى الخلطات الطبيعية والاستمتاع بهذه العملية. وتصدر البحث على العديد من المكونات التي يمكننا استخدامها بفعالية للعناية بالبشرة مثل الشوفان والعسل والزبادي اليوناني والكركم والألوافير. وقد تنفعك هذه الخلطة: اخلطي القليل من الشوفان بعد نقعه في الماء مع العسل أو الألوفيرا واستعملي الخلطة لتقشير بشرتك وتغذيتها.

جمال من دون مكياج:

مع تقلص عدد الزيارات والعمل والرحلات الكثيرة أصبحت المرأة تضع القليل من المكياج واللجوء إلى مستحضرات بقوام شفاف ومريح وألوان طبيعية. إنه مكياج مثالي بدون مكياج makeup no makeup look (على سبيل المثال ، مرطب ملونbb cream ، القليل من الهايلايتر، الماسكرا، وبلسم الشفاه).

أسرار البشرة النضرة:

كيفية الحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي. الآن بعد أن أصبحت الماسكنية مشكلة واقعية ، بالإضافة إلى الإجهاد العام والآثار المزعجة له، فإن بشرتنا بحاجة ماسة إلى TLC. وهي علاجات عميقة تعالج حبوب الوجه والبقع وتوحيد لون البشرة، يصفها الطبيب بحسب حال كل بشرة وترتكز على المكونات المغذية مثل فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة ويعزز إنتاج الكولاجين ، ويحد من فرط التصبغ، ويفتّح البشرة الباهتة.

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مفهوم الأطباء للـ skinimalisim : يتعلق الأمر بالجودة وليس الكمية

العناية بالبشرة

ترتكز العناية بالبشرة على اختيار الأفضل لبشرتك والمنتجات الأكثر فاعلية التي تحتاجها لا أكثر ولا أقل. وهذا لا يعني عدم وجود روتين للجمال على الإطلاق، حتى لو كنت تعملين من المنزل طوال اليوم: لهذا تأكدي من أنك تداومين على "تنظف بشرتك وترطيبها وحمايتها " وبالنسبة للمكياج على سبيل المثال ، قد يكون إلغاء الأمور المعقدة من روتينك واستخدام مكونات نشطة متعددة "يمكنك ببساطة اختيار تخطي منتجات معينة في أيام مختلفة من الأسبوع ، أو التبديل إلى منتج واحد متعدد المهام". عندما يتعلق الأمر بالمكياج ، ركزي على بعض المنتجات التي تعزز جمالك الطبيعي وتوهجك من دون إخفاء ملامحك.

Skinimalism تعزز الثقة بالنفس :

تعزز الثقة بالنفس

هذه الصيحة تشجع على الثقة بالنفس فخلال الفترة التي مضت، قضين النساء وقتًا أطول مع أنفسهن ، مما أجبرهن على إدراك أنه لا يمكن الحفاظ على الجمال الطبيعي إلا من خلال العناية ببشرتهن ككل فلا يمكننا التخلص من النمش ويمكنن التأقلم مع مشاكل البشرة بمختلف أنواعها براحة نفسية أكثر من أي وقت مضى .

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