كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 07:46 مساءً - يعد الشعر الزائد من الأمور المزعجة لدى الكثير من الفتيات، وتبدأن في التفكير بوصفات طبيعية بدلاً من اللجوء إلى استخدام وسائل أخرى كالليزر وغيرها.



ويعد الأفوكادو مكوناً طبيعياً يمكن استخدامه في علاج بعض المشكلات المرتبطة بالبشرة والشعر؛ إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن: كفيتامين أ، وفيتامين ب وفيتامين د، وفيتامين هـ، وبيتا كاروتين، وليثيسين، والبوتاسيوم، فيما يعرف فيتامين (أ) على وجه الخصوص بفيتامين الجمال؛ لأنه يساعد على حماية البشرة من التلف، مما يجعلها تبدو أصغر سناً.

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أولاً: فوائد الأفوكادو للبشرة

فوائد الأفوكادو للبشرة



يعد الزيت الموجود في الأفوكادو سهل الامتصاص بسهولة في كل من الجلد والشعر، ويعمل كمطريات تساعد البشرة على احتفاظها بالرطوبة للحصول على جودة ناعمة ونضرة.



ويساعد زيت الأفوكادو على زيادة إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، كما أنه مفيد جداً لجميع أنواع الأمراض الجلدية بدءاً من حب الشباب وحتى الشيخوخة.

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ثانياً: فوائد الأفوكادو للشعر

فوائد الأفوكادو للشعر



الأفوكادو مرطب ومغذٍّ للغاية؛ لاحتوائه على الزيوت الطبيعية والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وفي حين أن هذه الزيوت يمكن أن تكون مفيدة لجميع أنواع الشعر، إلا أنها مفيدة بشكل خاص للشعر الجاف والمجفف.



كما أن الفاكهة غنية بالفيتامينات التي يمكن أن تغذي فروة الرأس وتساعد الشعر على أن يبدو صحياً ولامعاً ورطباً، ويعتبر الأفوكادو أيضاً مصدراً رائعاً للبيوتين، ومن المعروف أن البيوتين يساعد على نمو الشعر والأظافر.



وبحسب دراسة أجريت عام 2015؛ وجدت أن المعادن الموجودة في زيت الأفوكادو، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، قد تغلق خلايا البشرة، مما يساعد على جعل الشعر ناعماً ولامعاً ويمنعه من التكسر.

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ثالثاً: طريقة إزالة الشعر الزائد بالأفوكادو

إزالة الشعر الزائد بالأفوكادو



هناك عدة وصفات طبيعية يمكن القيام بها للتخلص من مشكلة الشعر الزائد، ومنها:

زيت الأفوكادو وزيت جوز الهند



تتكون هذه الوصفة من ثمرة أفوكادو، و3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.



ويتم تحضيرها بوضع ثمرة الأفوكادو في وعاء، ثم خلط زيت جوز الهند معها جيداً باستخدام شوكة، ثم يتم وضع الخليط على مكان الشعر، ويترك لبضع دقائق، ثم غسله بالماء والصابون.

الأفوكادو وزيت الزيتون وعصير الليمون



تتكون هذه الوصفة من ثمرة أفوكادو، و4 أكواب من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من عصير الليمون.



ويتم تحضيرها بوضع الأفوكادو في وعاء وخلطها جيداً مع زيت الزيتون وعصير الليمون، ثم يتم وضع المزيج على الشعر، وتركه من 20 – 25 دقيقة، ثم غسله جيداً بالماء.

الأفوكادو والبيض وزيت الزيتون



تتكون هذه الوصفة من ثمرة أفوكادو، وبيضة، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.



ويتم تحضيرها بمزج جميع المكونات معاً باستخدام شوكة أو ملعقة، ثم وضع الخليط على الشعر، وغسله جيداً بعد تركه لبضع دقائق.

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