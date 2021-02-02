بعد تعرض فتاة القليوبية للنزيف.. ننشر مخاطر إجراء عملية ختان الإناث

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عملية ختان فاشلة نتج عنها نزيفًا حادًَا استدعى نقل فتاة 15 عاما إلى مستشفى قليوب العام، بمساعدة والدها الذي استعان بممرض لإجراء تلك العملية الخطيرة بعدما نجت من الموت بأعجوبة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، مخاطر عملية ختان الإناث، وفقًا لموقعي مايو كلينيك، وهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

أضرار الختان

-عملية الختان مؤلمة للغاية ويمكن أن تضر بصحة النساء والفتيات بشكل خطير، كما يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأجل مع الجنس والولادة والصحة العقلية.

-لا توجد فوائد صحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويمكن أن تسبب أضرارا خطيرة، بما في ذلك:

- ألم مستمر، وصعوبة في ممارسة العلاقة الحميمية

- الالتهابات المتكررة، والتي يمكن أن تؤدي إلى العقم.

- نزيف وخراجات.

مشاكل التبول أو سلس البول.

- الاكتئاب، وإيذاء النفس.

- مشاكل أثناء المخاض والولادة، والتي يمكن أن تهدد الحياة للأم والطفل.

- موت بعض الفتيات بسبب فقدان الدم أو العدوى كنتيجة مباشرة لهذا الإجراء.

-الكوابيس ومشاكل النوم الأخرى.

- تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمكن أن يجعل ممارسة الجنس صعبا ومؤلما، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض الرغبة الجنسية ونقص الإحساس الممتع.

واقعة فتاة القليوبية

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغًا بالواقعة، من إدارة المستشفى، فألقت القبض على الأب والممرض، لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا بالمخالفة للقانون، الذي يجرم ختان الإناث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة، وتبين أن الأب ويدعى ا.س.ع، أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان علي أيدى ممرض يدعى «م.س.ا» 72 عاما، وعندما أصيبت الابنة بنزيف قاموا بنقلها إلى مستشفى قليوب.