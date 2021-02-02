منها قرنبيط وجمبري.. 4 طرق لعمل السلطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحضير السلطات فن، بسبب تعدّد مكونانتها وطرق تحضيرها، لذا يقدم «هُن» طرق عمل سلطات بوصفات مختلفة كالآتي:

طريقة عمل سلطة مكسيكي

مقادير سلطة مكسيكي

ذرة صفراء مسلوقة

فلفل ألوان مفروم

طماطم مفرومة

بصل أحمر مفروم

بصل أخضر مفروم

أفوكادو

فاصوليا حمراء مسلوقة

الصوص أفوكادو

زيت زيتون

عصير ليمون

كمون

ملح

فلفل أسود

بصل أحمر

طريقة تحضير سلطة مكسيكي

تخلط كل المكونات في الكبة.

تخلط مكونات السلطة فى طبق التقديم، وهي:

الطماطم والبصل والبصل الأخضر والفاصوليا الخضراء المسلوقة والأفودكاو والفلفل والفاصولياء والذرة.

يضاف الصوص ويقلب كل الخليط ويُقدم

طريقة عمل سلطة جرجير مع البنجر

مقادير سلطة جرجير مع البنجر

صدور الدجاج المشوية

جرجير

بنجر

فلفل ألوان

عين جمل

حبنة بارميزان

طماطم شيري

ملح – فلفل

خل بلسمي

زيت زيتون

عصير ليمون

طريقة تحضير سلطة جرجير مع البنجر

تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل والخل البلسمي واشويها على النار مع قليل من الزيت

اخلطي جمع المكونات بعد تقطيعها وأضيفي اليها قطع الدجاج المشوي وقدميها

طريقة عمل سلطة قرنبيط بالبيستو صوص

مقادير سلطة قرنبيط بالبيستو صوص

قرنبيط

فلفل ألوان

مشروم

خس

صنوبر أو لوز

ريحان

عصير ليمون

جبنة بارميزان

ثوم

زعتر

ملح – فلفل

زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة قرنبيط بالبيستو صوص

قطعي الخضروات اسلقي القرنبيط في ماء وملح

ثم اخليطهم جميعا

لعمل البيستو صوص أفرمي الثوم مع الصنوبر والجبنة البرميزان وزيت الزيتون والريحان وعصير الليمون، ورشيه على الخضروات وقدميه

طريقة عمل سلطة الجمبري اليابانية

مقادير سلطة الجمبري اليابانية

جمبري

خيار

جزر

ثوم

كمون

ليمون

فلفل ألوان

أفوكادو

سمسم

مايونيز

خل

زيت زيتون

سكر

ملح – فلفل

صوص الألف جزيرة

طريقة تحضير سلطة الجمبري اليابانية

في طاسة على النار ضعي قليل من الماء مع رشة ملح وعصير نصف ليمونة ومعهما شريحتين بصل وجزر والجمبري لسلقه

قشري الخيار والجزر

لعمل الصوص اخلطي الكاتشاب مع المايونيز، وقليل من عصير البرتقال ثم اضيفي الفلفل الألوان المفروم ناعم

اضيفي الجمبري المسلوق وفصين ثوم مفرومين ناعم وعصير الليمون وملح وفلفل وزيت زيتون

ثم قشري الأفوكادو وقطعيه قطع صغيرة ثم أضيفيه للسلطة وقدميها