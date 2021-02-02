رغم فوائده.. ضرر خطير للعسل في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - سائل ذهبي ساحر يعالج كثير من الأمراض «فيه شفاء للناس»، ولكن على الجانب الآخر هناك بعض المآخذ التي يجب وضعها في الاعتبار عن العسل وعدم تجاهلها، حيث يوجد حوالي 320 نوعًا مختلفًا من العسل، والتي تختلف في اللون والرائحة والنكهة.

يحتوي العسل في الغالب على السكر، بالإضافة إلى مزيج من الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن والحديد والزنك ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى استخدامه كمُحلي طبيعي، كما يستخدم كعامل مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا.

عادة ما يستخدم الناس العسل عن طريق الفم لعلاج السعال وموضعيًا لعلاج الحروق وتعزيز التئام الجروح، وفيما يلي فوائد وأضرار العسل بحسب موقع «مايو كلينك» الطبي المتخصص.

فوائد العسل

- ترتبط مضادات الأكسدة الموجودة في العسل بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

أوضحت الدراسات أن عسل الأوكالبتوس وعسل الحمضيات وعسل الشفرات، يمكن أن يعمل كمثبط للسعال لبعض الأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي والسعال الليلي الحاد.

- وتشير الدلائل إلى أن العسل قد يساعد في تخفيف أمراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال المرتبط بالتهاب المعدة والأمعاء.

- فعّال أيضًا كجزء من علاج الجفاف الفموي.

- أثبتت الدراسات أن العسل قد يقدم فوائد مضادة للاكتئاب ومضادة للاختلاج ومضادة للقلق.

- يساعد في الوقاية من اضطرابات الذاكرة.

- ثبت أن الاستخدام الموضعي للعسل الطبي يعزز التئام الجروح، وخاصة في الحروق.

- يعتبر آمنًا بشكل عام للبالغين والأطفال الأكبر من سن عام، وقد يكون مفيدًا في علاج الحروق والسعال وربما حالات أخرى.

الآثار الجانبية للعسل وأضراره

من المحتمل أن يكون العسل آمنًا للاستخدام كمُحلي طبيعي ومضاد للسعال ومعالج موضعي للقروح والجروح الطفيفة، ولكن هناك بعض الضوابط والآثار الجانبية لاستخدامه على هذا النحو.

- تجنب إعطاء العسل للأطفال دون سن 1 سنة، حيث يمكن أن يسبب العسل حالة معدية معوية نادرة ولكنها خطيرة «التسمم السُّجقي عند الرضع»، ناتجة عن التعرض لأبواغ كلوستريديوم البوتولينوم.

- يمكن أن تنمو البكتيريا من الجراثيم وتتكاثر في أمعاء الطفل، وتنتج سمًا خطيرًا.

- يعاني بعض الناس من حساسية تجاه مكونات معينة في العسل، وخاصة حبوب لقاح النحل، فعلى الرغم من ندرتها، إلا أن حساسية حبوب لقاح النحل يمكن أن تسبب ردود فعل سلبية خطيرة، ومميتة في بعض الأحيان.

تتضمن علامات التفاعل وأعراض الحساسية ما يلي:

- الصفير وأعراض الربو الأخرى.

دوخة.

غثيان.

التقيؤ.

ضعف.

التعرق المفرط.

إغماء.

عدم انتظام ضربات القلب.

إحساس لاذع بعد الاستخدام الموضعي.

قد يؤثر العسل على مستويات السكر في الدم.